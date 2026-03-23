ICEHL: nyert a Fehérvár Klagenfurtban, és egy lépésre került a továbbjutástól

Még semmi nem dőlt el a Fehérvár és a Klagenfurt párharcában, négy lejátszott mérkőzés után 2–2-re állnak a felek. Az eddigi forgatókönyv az volt, hogy a pályaelőnyével élve a KAC szerezte meg a párharcban a vezetést, majd a MET Arénában egyenlített a Volán. Az eddigi mérkőzésekkel kapcsolatban az is általános volt, hogy minden alkalommal az adott találkozó első gólját az osztrákok lőtték.

Ezúttal sem alakult másképp az összecsapás, jobban kezdett a KAC, azonnal nagy nyomás alá került a fehérvári kapu. Hat perc után a fölény góllá érett, Joel Messner nem tudott korongot szerezni a kék vonalnál, meglódult a Klagenfurt, a kapu előtt a menteni igyekvő Magosi Bálint belecsúszott Ramus Reijolába, így szinte az üres kapuba értékesítette a lecsorgó pakkot Raphael Herburger. Később emberelőnybe kerültek a hazaiak, ezt sikerült kibekkelni, és ez mintha egy kicsit lendületet adott volna a magyar együttesnek. A harmad derekán megérkeztek az első kaput eltaláló fehérvári lövések is, aztán Anze Kuralt kerülte nagy helyzetbe, majd harcolt ki egy emberelőnyt. A fór kimaradt, Hári János és Messner is próbára tette Sebastian Dahm napi formáját. Öt perccel a szünet előtt egyenlített a Volán, gyors támadás során Magosi Bálint tüzelt szemben a kapuval, a kapusról kijött a játékszer, a szabad korongot pedig Justin Richards találta meg és vágta be.

A nehéz első perceket követően tehát felvette a ritmust a Fehérvár, Ted Dent legényei hozták azt a kompakt, kemény játékot, amellyel a párharc nagy részében megnehezítették az esélyesebb Klagenfurt dolgát. Ez folytatódott a második harmadban is, Jan Mursak helyzete nyitotta meg a középső játékrészt, de Reijola résen volt, majd egy újabb emberhátrányt védekeztek ki a vendégek. A 29. percben azonban már nem tudtak menteni a játékosok, egy gyors ellentámadás után Mathian From lőtt szép gólt. Nem tört meg a Fehérvár lendülete, Falus Ádám váratlan távoli lökete a kapuvason csörrent, Dahm csak állt és reménykedett, hogy nem befelé pattan a pakk. A 34. perc meghozta az egyenlítést, Trevor Cheek csent el egy korongot a kék vonalnál, a szólóját pedig magabiztosan értékesítette.

Jól kezdte az utolsó harmadot a Volán, nyomást tudott gyakorolni a hazaiakra, és ez pedig gólban is megmutatkozott. Három perc eltelte után a Hári János vezette sor beszorította ellenfelét, a korong Ole Andersenhez került a kék vonalnál, a hátvéd szép mozdulattal kapura tette, a korong átment mindenkin és a kapuban kötött ki. A bekapott gól felpaprikázta a KAC-ot, nagyon beszorult a Fehérvár, sokszor csak tilos felszabadításra futotta a vendégek erejéből. Ám küzdött, harcolt a magyar együttes, és egy újabb korongszerzést követően Anze Kuralt és Rasmus Kulmala indult meg kettő az egyben, a szlovén csatár nem passzolt, hanem kíméletlenül kilőtte a kapu alsó sarkát, kettővel vezetett a Volán! Pár perccel később emberelőnybe került a Klagenfurt és szépített: From meglódult, végigcselezte magát mindenkin, és végül a bal alsó sarokba lőtt tíz perccel a vége előtt. Hatalmas offenzívát indított a Klagenfurt, Ted Dent remek érzékkel kikérte idejét az utolsó percek előtt, hogy egy kis levegőhöz jusson csapata. Felsorolni is nehéz lenne, hány klagenfurti játékos próbálkozott kapura lövéssel a hajrában, de a Volán is próbált okosan játszani, az utolsó két percre fordulva feljebb tolta a védekezését, magasabban támadott le, így a nyomás is enyhült. Levitte kapusát a KAC, de ez sem hozott eredményt, a Fehérvár 4–3-ra nyert, így szerdán a továbbjutásért lép jégre a MET Arénában.

JÉGKORONG

ICEHL, NEGYEDDÖNTŐ, 5. MÉRKŐZÉS

EC-KAC (osztrák)–HYDRO FEHÉRVÁR AV19 3–4 (1–1, 1–1, 1–2)

Klagenfurt, 4293 néző. V: Huber (osztrák), Zrnic (szlovén), Muzsik N., Riecken (osztrák)

KLAGENFURT: Dahm – Jensen Aabo, Preiml / Teves, Nickl (1) / Unterweger (1), MAIER (2) / Sablattnig, Dobrovolny – HERBURGER 1, Mursak (1), Fraser / van Ee, Kempe, FROM 2 / Schwinger, Obersteiner, Moyle / Waschnig, Witting, Hochegger. Edző: Kirk Furey

FEHÉRVÁR: REIJOLA – Stipsicz, Campbell / Andersen 1, Messner / Kiss R., Horváth Donát / Falus – Archibald, Hári, CHEEK 1 / Erdély, Kulmala, KURALT 1 / Mihály, Richards 1, MAGOSI (1) / Ambrus Cs., Németh K., Terbócs. Edző: Ted Dent

Kapuralövések: 37–16. Emberelőny-kihasználás: 3/1, ill. 2/0

Az egyik fél negyedik győzelméig tartó párharc állása: 3–2 a Fehérvár javára