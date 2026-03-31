Hazai pályán vághat vissza a Volán a Graznak az ICEHL elődöntőjében

Megszorongatta az alapszakaszgyőztes Grazot a Hydro Fehérvár AV19 az elődöntő első mérkőzésén idegenben. Egyetlen góllal maradt alul jóval esélyesebb riválisával szemben, pedig nem úgy indult a mérkőzés (sőt, ha visszább megyünk időben, az egész idény sem), hogy a fehérváriak pariban lesznek a liga jelenleg talán legerősebb csapatával az elődöntőben. A bravúr nem jött össze a vasárnapi összecsapáson, de biztató jelek valóban voltak.

„Bevallom őszintén, az első hat-nyolc perc után a padon ülve azon gondolkodtam, ha ezt a meccset öt-hat kapott góllal megússzuk, akkor lehetséges, hogy az ránk nézve lesz hízelgő – mondta Magosi Bálint, a Volán csatára. – Aztán Ambrus Csongor bődületes lövéssel találta el a kapuvasat, majd kaptunk egy emberelőnyt, és ettől lendületbe jöttünk, be is találtunk abban a fórban, és újra nyílt lett a meccs. Onnantól kezdve, egészen addig, amíg az utolsó harmadban megkaptuk a harmadik gólt, egyenrangú ellenfelei voltunk a Graznak. Sőt, talán a középső játékrészben föléje is tudtunk kerekedni, így bizakodva várom a második összecsapást.”

Már csak azért is bizakodhat a támadó, mert az idényben kétszer már sikerült megtalálni az ellenszert a graziak játékára, az alapszakaszban először novemberben 2–1-re, majd januárban 5–2-re verte meg a Volán az osztrák együttest. Közös ebben a két mérkőzésben, hogy mind a kétszer kétgólos előnyt harcolt ki a magyar csapat, és onnan még úgy sem volt visszaútja a Graznak, hogy jóval többet próbálkozott kapura lövéssel, mint az ellenfele.

„Nem jelent különösen sokat, hogy mi történt az alapszakasznak azon a két meccsén, amelyen megvertük őket. Inkább az a fontos a mentalitásunk szempontjából, hogy látjuk, verhetők, hiába van bombaerős csapatuk, és hiába csak tízszer kaptak ki az alapszakaszban. Az a lényeg, hogy végig magas fordulatszámon pörögjünk, állandósítsuk a jó teljesítményt, mert muszáj már az első perctől kezdve tartanunk a Graz tempóját. Az első mérkőzés második harmadában ez nagyszerűen sikerült” – mondta Magosi Bálint.

A Volán malmára hajthatja a vizet, hogy kedden hazai környezetben lép jégre, és a negyeddöntőben már láthattuk, milyen elképesztő hangulatot tudnak teremteni a csapat szurkolói. Persze ahhoz az is kellett, hogy a kedvenceik rászolgáljanak erre a rekordbajnok elleni kiváló teljesítménnyel, de ha a közönség azt látja, hogy a Volán mindent megtesz a sikerért, minden bizonnyal ezúttal is teljes mellszélességgel mögé áll.

„Nagyon bízom benne, hogy a kedd esti időpont ellenére kiváló hangulat lesz a MET Arénában, sokan fognak nekünk szurkolni, és abban is, hogy meg tudjuk hálálni a támogatást jó játékkal és győzelemmel” – mondta a magyar csatár.

JÉGKORONG

OSZTRÁK LIGA

ELŐDÖNTŐ, 2. MÉRKŐZÉS

19.15: Hydro Fehérvár AV19–Graz 99ers (osztrák) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!

Az egyik fél negyedik győzelméig tartó párharc állása: 1–0 a Graz javára.



19.15: Olimpija Ljubljana (szlovén)–Pustertal Wölfe (olasz), Ljubljana

Az állás: 1–0 a Pustertal javára