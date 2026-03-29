Harmadjára már nem tudott egyenlíteni, kikapott az elődöntő nyitányán a Fehérvár az ICEHL-ben

Március 17. Ekkor játszott legutóbb tétmeccset a Graz, ugyanis a 99ers söpréssel búcsúztatta a Villachot. A Volán ellenben szinte mérkőzésből érkezett az elődöntős párharcba, mivel szerdán még a Klagenfurtot búcsúztatta Ted Dent gárdája. Az első percek alapján a több pihenőidő látszott előnynek, az első nyolc percben nem sokat volt a korong a Fehérvárnál, 10–0 volt a kapura lövések száma, a nagyobb pályamérettel jól élt a 99ers. A negyedik percben megszerezte a vezetést a Graz: ahogy több alkalommal is az első harmadban, egy, a palánk mellett megnyert párharcból indult az akció, a korong a kapu előtt álló Paul Huberhez került, aki Horváth Donáttal szemben remekül használta ki fizikai fölényét, befordult, majd Rasmus Reijola előtt elhúzva a pakkot belőtte a találkozó első gólját. Később emberelőnyben kapuvasig jutottak az osztrákok, és a kivédekezett fór pici lendületet adott a Volánnak, Ambrus Csongor is megcsöngette a vasat, aztán emberelőnyben jött az egyenlítés: bár egy kiugrásból majdnem betalált a Graz, az ellenakcióból Trevor Cheek lőtte ki az alsó sarkot. Zúgott a vendégszektorból a „hajrá, Volán”. Kiegyenlítettebbé vált a játék, ennek ellenére 13 másodperccel a szünet előtt ismét a fehérvári kapuban volt a pakk, de Josh Currie találatát kapusakadályozás miatt érvénytelenítették a játékvezetők.

Noha a középső játékrész legelején Erdély Csanád és Ole Andersen előtt is adódott kecsegtető lehetőség, gólt a Graz szerzett. Alig több mint egy perc eltelte után a kék vonalról emelték kapura a korongot, a lövés elakadt a védőkben, de a lecsorgó Nick Swaney elé került, aki kíméletlenül kihasználta a helyzetet. Ahogy az első, úgy a második húsz percben is próbálta széthúzni a magyar védelmet a hazai együttes. A 28. percben Darren Archibald és Max Gerlach támadta le a graziakat, előbbi a kapuval szemben csípett el egy passzt, egy gyönyörű lövőcsellel kimozgatta a védőt és a kapust is a helyéről, majd Gerlach elé tálalt, akinek már csak a félig üresen hagyott kapuba kellett bebombáznia a pakkot. Ez a gól változást hozott a játék képében, többet volt a korong a kék-fehéreknél és több dolga is volt Maxime Lagacének.

A második harmadban megszerzett lendületet nem tudta átmenteni a Volán a záró etapra, többször is beszorult, igaz, Magosi Bálint és Erdély Csanád révén kontrákból sikerült veszélyeztetni. Az osztrákok fölénye öt perccel a vége előtt az eredményjelzőn is megmutatkozott, egy korábbi meg nem adott gól után ezúttal már érvényes találatot jegyzett a Graz, Chris Collins kerülte meg a kaput, a középen érkező Michael Schiechl pedig besodorta a korongot Reijola mögé. Az utolsó percben ugyan kisebb tűzijátékot rendezett a Volán a Graz kapuja előtt, de nem sikerült egyenlíteni, így a párharc első találkozóját a 99ers nyerte meg.

OSZTRÁK JÉGKORONGLIGA (ICEHL)

ELŐDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS

GRAZ 99ERS (osztrák)–HYDRO FEHÉRVÁR AV19 3–2 (1–1, 1–1, 1–0)

Graz, 4126 néző. V: Piragic (horvát), Sternat (osztrák), Durmis (szlovák), Riecken (osztrák)

GRAZ: Lagacé – Kotkansalo, Hora (1) / Brunner, Bailen / Stapelfeldt, Zündel / Lippitsch – K. Roy, Currie, Conley / P. HUBER 1, HAUDUM (2), SWANEY 1 / Ganahl, SCHIECHL 1, Collins (1) / Harnisch, Vela, Feldner. Edző: Daniel Lacroix

FEHÉRVÁR: Reijola – ANDERSEN, Messner / Stipsicz, Campbell / Kiss R., Horváth Donát / Falus – ARCHIBALD (2), Hári, CHEEK 1 / Erdély, Kulmala, Kuralt / Mihály, Richards, Gerlach 1 / Ambrus Cs., Németh K., Magosi. Edző: Ted Dent

Kapura lövések: 40–27

Emberelőny-kihasználás: 1/0, ill. 1/1

Az egyik fél negyedik győzelméig tartó párharc állása: 1–0 a Graz javára

A másik elődöntőben

18.00: Pustertal (olasz)–Olimpija Ljubljana (szlovén)