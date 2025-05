Csúnya vége lett a dán csodának, Svájc ismét vb-döntős

A dán válogatott számára véget ért a hazai pálya nyújtotta előny, az elődöntőt már Stockholmban, a telt házas Avicii Arénában rendezték – ahol akadtak ugyan szép számmal dán drukkerek, de svájciak is –, ám nyilván Herningben más hangulat fogadta volna a történelme első vb-elődöntőjét játszó Dániát valódi hazai pályán. Az viszont erősen kétséges, hogy ott lett volna reális esélye a Kanadát óriási meglepetésre a negyeddöntőben búcsúztató dánoknak az egymás után második vb-döntőjükre ácsingózó svájciak ellen – itt hamar eldőlt, hogy nincs.

Igaz, az első harmad felénél Nino Niederreiter találatát csak hosszas videózás után adták meg a bírók, azonban a meccs lényegében az első húsz perc hajrájára el is dőlt, mivel a vezetés megszerzése után három és fél perccel Ken Jäger is beköszönt, két és fél perccel a vége előtt pedig Niederreiter használt ki egy emberelőnyt. Svájc a középső felvonásban is betalált egyszer, Denis Malgin irgalmatlanul bevágta a léc alá a pakkot egy lövőcsel után. Ekkor még úgy-ahogy tartotta magát a dán csapat, a harmadik harmadban viszont teljesen felborult a pálya (15–4 a kapura lövési mutató), még háromszor mattolták a svájciak Frederik Dichowot – s volt még egy meg nem adott góljuk is.

ÖSSZEFOGLALÓ

Ezzel Svájc kilenc vb-meccséből az ötödiket hozta le kapott gól nélkül, s jutott el sorozatban másodszor a világbajnokság utolsó meccsére – Sven Andrighettóék a csoportkörben többek között az Egyesült Államokat is lenullázták, amely ellen vasárnap este a döntőt vívják majd.

JÉGKORONG

FÉRFI ELIT-VILÁGBAJNOKSÁG

ELŐDÖNTŐ

Svájc–Dánia 7–0 (3–0, 1–0, 3–0)

KORÁBBAN

Svédország–Egyesült Államok 2–6 (0–2, 0–2, 2–2)