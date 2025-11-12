Ted Dent a Bolzano ellen debütál a Fehérvárnál az ICEHL-ben

ÚJ SZELEK FÚJNAK Székesfehérváron, hiszen még a nemzetközi szünet előtt felmentették a vezetőedzői feladatai alól Kiss Dávidot, az elmúlt héten pedig Ted Dent személyében az utódját is bejelentették. A kanadai szakember a Chicago Blackhawks rendszerében nevelőedzőként dolgozva 2010-ben, 2013-ban és 2015-ben is Stanley-kupát nyert. Később a tengerentúlon különböző pozíciókban több ligában is megfordult, míg az előző idényben az ősz közepéig a német bajnokságban, a DEL-ben is edzősködött. A kanadai szakember, bár nincs sok európai tapasztalata, nem az ismeretlenbe ugrott fejest, amikor elfogadta a Fehérvár ajánlatát.

„Elég jól ismerem a ligát, az előző idényben az Augsburggal játszottunk néhány ICEHL-csapattal – mondta a Nemzeti Sportnak Ted Dent, majd a fehérvári lehetőségre is kitért. – Nem igazán ismertem a magyar jégkorongot, de miután beszéltem Szélig Viktorral, megcsináltam a házi feladatot a város és a csapat szemszögéből is. Nagyon jó beszélgetéseket folytattam az általános menedzserrel, majd felajánlotta nekem az állást, amit el is fogadtam.”

Nincs könnyű helyzetben a Fehérvár, hiszen idény közben edzőt váltani sosem egyszerű, pláne akkor, amikor a csapat kétnaponta mérkőzéseket vív. Ezen a héten háromszor játszik a Volán, szerdán a Bolzano, pénteken a Ferencváros érkezik a MET Arénába, míg vasárnap Salzburgba utazik a gárda.

„Szerintem ez egy jó kihívás mindenkinek és egyben lehetőség a játékosoknak, hogy azonnal játszhassanak néhány mérkőzést, új fejezetet kezdhetünk együtt. A srácok bebizonyíthatják, hol a helyük a felállásban, és megmutathatják, hogy mire képesek. Nem lehet mindent megváltoztatni, és nem is akarok. Vannak elemek, amelyeken dolgoztunk, de mi csak keményen, érzelemmel és nagy intenzitással akarunk játszani, cél, hogy a legjobb formánkat hozzuk. Az edzői filozófiám szerint minden este küzdeni és harcolni kell, szervezett csapatot szeretnék a jégen látni, amelyben a játékosok egymásért, a szurkolókért, és a városért játszanak.”

Nincs egyszerű dolga az új vezetőedzőnek, hiszen nem volt sok ideje együtt dolgozni a teljes kerettel. Persze nincsenek könnyű helyzetben a játékosok sem, hiszen Kiss Dáviddal az együttes magja hosszú évek óta együtt dolgozott.

„Igazi hullámvasút volt ez az időszak, az egyik nap még arra készültünk, hogy mi lesz a következő mérkőzésen, a másik nap jött a hír, hogy már nem Kiss Dávid a vezetőedző. Sok jó évünk volt vele, elég érzelmes út volt, soha nem egyszerű egy ilyen szituáció – mondta Bartalis István. – Ez a váltás abból a szempontból segíthet, hogy új impulzus jön az öltözőbe, új hang, ilyenkor mindenkiben megnő a bizonyítási vágy. Nem volt egyszerű dolgunk, hiszen a keret egy része a válogatottal volt, a másik felével a régi csarnokban edzettünk. Megpróbáltunk pár részletet átvenni, de azt gondolom, elég rutinos játékosaink vannak ahhoz, hogy ha új szisztémában játszunk, akkor ahhoz gyorsan alkalmazkodjunk.”

A liga másik magyar csapata, az FTC-Telekom is jégre lép szerda este, Sofron Istvánék a Vienna Capitals együttesét fogadják. A párharc pikantériája, hogy a bécsiek kispadján már az a Kevin Constantine ül majd, aki a válogatott szünetben viharos körülmények között távozott Csíkszeredából és írt alá az osztrákokhoz. A két csapat ugyanannyi, 18 ponttal áll a tabella 10., illetve 11. helyén, így amelyik fél nyer, elléphet a másiktól és elkezdhet zárkózni a középmezőny első felére.