Jégkorong Magyar Kupa: a címvédő Fehérvár és az FTC játssza a döntőt

Érezhető volt, hogy péntek délután, még munkaidőben kezdődött a 2025-ös Magyar Kupa final fourja, hiszen az első elődöntőre, a DEAC–FTC-Telekom párharcára annak ellenére sem jöttek ki sokan a Tüskecsarnokba, hogy utóbbi csapat az Erste Ligában is itt játssza hazai meccseit.

Szerencsére a nézőtér foghíjassága nem befolyásolta a játék minőségét, a debreceniek különösen nagy irammal kezdték a találkozót. Több veszélyes támadásuk is volt, az első igazán nagy gólszerzési lehetőség Kreisz Brúnó előtt adódott, aki jó ütemben érkezett középen egy oldalról betett korongra, és bele is tudott csapni a pakkba, de nem tudta a kapu felé irányítani. Másodpercekkel később azonban már örülhetett, csapattársai nem hibáztak, Anton Senfeld szerezte meg a vezetést a DEAC-nak. Mark Szmirnov növelhette volna tovább az aktívabban játszó Debrecen előnyét, de Arany Gergely állta a sarat. Arany Gergely, merthogy némi meglepetésre nem a lett válogatott, a hét közben parádésan védő Janis Kalnins kezdett a zöld-fehérek kapujában.

A harmad végén kettős emberelőnybe kerültek a debreceniek, de a középső játékrészre áthúzódó előnyt nem használták ki, sőt, amikor a korábban az NHL-ben több mint félezer meccsen pályára lépő David Booth visszatért a büntetőpadról, majdnem rögtön kiosztott egy gólpasszt is, de Hetényi Zoltán a helyén volt. Akkor viszont ő sem tudott hárítani, mikor Booth beadása után a pakk Dobmayer Dominik korcsolyájáról a kapujába pattant. Továbbra is többet próbálkozott a DEAC, és éppen Dobmayer töltötte ki dühét egy kimaradt helyzet után a cserepad melletti plexin, ami azonban fel volt készülve erre.

Kapuvasat is ütött Vaszjunyin Artyom csapata, de két egyéni hiba után a 45. percben már kettővel vezetett az FTC. A játék képe azonban továbbra sem változott, a debreceniek támadtak többet, és Anton Senfeld szépített is, a végén azonban az üres kapuba ismét a zöld-fehérek lőttek gólt, 4–2-re nyert Fodor Szabolcs együttese, és bejutott a döntőbe.

Hogy kivel mérkőznek meg a zöld-fehérek, az csak késő este dőlt el a Budapest Jégkorong Akadémia és a Hydro Fehérvár AV19 között. A BJA kapuját a hétközi bajnokival ellentétben ezúttal nem a 18 éves Daradics Ákos védte, hanem az első számú kapus, Farkas Roland, és ha már ismét megkapta a bizalmat, fel is avatta őt gyorsan a Volán, 19 másodperc elteltével már két védés állt a neve mellett. Az első játékrész végéig ez a szám tízre emelkedett, a másik oldalon Rasmus Reijola viszont hatból csak öt lövést fogott meg, Sofron István emberelőnyben szerezte meg a budapestieknek a vezetést, nagy erővel lőtt félmagasan a kapu bal oldalába.

A középső játékrészben rákapcsolt a Fehérvár, és a mezőnyfölénynek először egy emberelőny, aztán egy Trevor Cheek-gól lett a foganatja. Az amerikai támadó középtávolról bombázott a BJA kapujába. Nemcsak a találatok száma nőtt, hanem a feszültség is a jégen, egyre több kakaskodás, odacsapás és kiállítás volt. Az eredmény azonban csak a 38. percben változott újra, amikor a semleges harmadban szerzett korongot Kangyal Balázs csapata, és a támadásból nem tudott elég hamar visszaváltani védekezésbe a Volán, Judd Blackwater lövését még védte Reijola, a kipattanóra viszont Molnár Bálint érkezett jó ütemben, és a kapu üresen tátongó felébe lőtt.

Az szinte biztos volt a harmadik játékrész kezdetén, hogy a 2024-es döntő 8–3-as fehérvári sikere nem ismétlődik meg pénteken, és nemcsak azért, mert egy harmad alatt ritkán ütnek nyolc gólt a csapatok, hanem azért is, mert a BJA sokkal jobban játszott, mint azon a meccsen. Nem látszott, hogy már negyven perce a jégen vannak a játékosok, sőt, igazán nagy hajtás a harmadik húsz percre lett. Ennek ellenére tíz perccel a rendes játékidő vége előtt még mindig 2–1-re vezetett a BJA. Egyre fokozódott a Volán-nyomás, Cameron Gaunce révén ki is egyenlített a Fehérvár 56:06-nál. Több gól a harmadik dudaszóig nem esett, következett a hosszabbítás. Helyzet helyzetet követett, de csak a szétlövés döntött. Az idegek harcát jobban bírta a Volán, így a fehérváriak lesznek az FTC ellenfelei a szombati döntőben.

JÉGKORONG

MAGYAR KUPA, NÉGYES DÖNTŐ (BUDAPEST, TÜSKECSARNOK)

ELŐDÖNTŐ

FTC-TELEKOM–DEBRECENI AC 4–2 (0–1, 1–0, 3–1)

Tüskecsarnok, 577 néző. V: Dósa, Gebei G., Kis-Király, Varjú.

FTC: ARANY – Seregély Máté, Crespi / Hrabal, Kärmeniemi / Helgesen, Haranghy / Tyni, Kárpáti – Turbucz, Brady, BOOTH 2 / Molnár D., Kestilä, Mattyasovszky / Banga, RING 2, Tóth G. (1) / Galajda, Bán, Németh A. Edző: Fodor Szabolcs

DEAC: Hetényi – Usztyinyenko, Szmirnov / Kloz, Dobmayer / Eliszejev (1), Bukor / Jakabfy S. – Mozer, Galoha, Culigin (1) / Mihalik G., Novotny (1), Mihalik A. / Bucskin (1), Kreisz B., SENFELD 2 / Révész, Kozma, Jakabfy Cs. Edző: Vaszjunyin Artyom

Kapura lövések: 30–43

Emberelőny-kihasználás: 2/0, ill. 4/0

MESTERMÉRLEG

Fodor Szabolcs: – Szerdán volt egy kemény meccsünk, nem voltunk a topon. Kicsit még bennünk maradt az akkori vereség. Túléltük az első harmadot és átvészeltünk egy kettős emberhátrányt is, ezután erőre kaptunk, és az ellenfél hibáiból gólokat lőttünk. Arany Gergely nagyszerűen védett, jól működtek a hátvédsoraink is.

Vaszjunyin Artyom: – Mezőnyfölényben játszottunk végig, talán az volt a fordulópont, hogy az emberelőnyeinket nem használtuk ki. A helyzetkihasználásunk is nagyon gyenge volt, pedig hamar túltettük magunkat azon, hogy az ellenfél egyenlítését is mi magunk lőttük a kapuba. A harmadik harmadot is jól kezdtük, de két egyéni hiba után már kétgólos hátrányban voltunk, után már ki kellett nyílnunk, veszélyesen kontrázott az ellenfél.

HYDRO FEHÉRVÁR AV19–BUDAPEST JÉGKORONG AKADÉMIA HC 3–2 (0–1, 1–1, 1–0, 0–0, 1–0) – szétlövéssel

Tüskecsarnok, 1184 néző. Vezette: Tóth R., Korbuly, Kovács P., Sábián.

FEHÉRVÁR: Reijola – Gaunce 1, Campbell / Atkinson, Messner (1) / Sipsicz, Stajnoch / Falus, Ambrus Cs. – Erdély Cs., Hári J. 1, TERBÓCS / CHEEK 1 (1), BERGER (2), Mihály Á. / Ambrus G., Sebők, Brown / Magosi, Németh K., Kulmala. Edző: Kiss Dávid

BJAHC: FARKAS R. – Pozsgai (1), Horváth M. (1) / Varga A. (1), Roach / Szabó B., Szabó Dániel / Dóczi, Boros – SOFRON 1, Keresztes, Schlekmann / Molnár B. 1, Nagy Krisztián, BLACKWATER (1) / Somoza, Nagy G., Santerno / Ravasz, Weidemann, Tóth R. Edző: Kangyal Balázs

Kapura lövések: 41–29

Emberelőny-kihasználás: 2/1, ill. 2/1

MESTERMÉRLEG

Kiss Dávid: – Próbáltuk birtokolni a meccs elején is a korongot, de nagy helyzetekig nem jutottunk el. Leírja az idényünket, hogy rögtön az első emberhátrányunkból gólt kaptunk. Mindkét gólt közvetlenül a harmadszünet előtt kaptuk, ez sem tett jót, de türelmesek voltunk, elkezdtünk nyomást helyezni a BJA-ra, jó hangulatú meccs lett ebből. A hosszabbításban mindkét csapat nyerhetett volna, de a szétlövés felénk billentette a mérleg nyelvét.

Marton Tibor (másodedző): – A meccs előtt is tudtuk, hogy az erősebb ligából érkező Volán ellen nem lesz könnyű dolgunk. Ennek ellenére felvettük a kesztyűt, a saját játékunkat játszottuk az utolsó másodpercekig. Voltak helyzeteink ahhoz, hogy megszerezzük a győzelmet.