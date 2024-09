Garát Zsombor: Marhára fájt, de inkább ilyenkor süljön így el, mint a világbajnokságon

„Szomorú volt megint ezt megtapasztalni, nekünk is marhára fájt, különösen az után, hogy három-nullára vezettünk. Egyébként jó játékot mutattunk, derekasan helyt álltunk mind a három meccsen, a szlovák egy nagyon más kaliberű ellenfél volt. Fájt az osztrákok elleni vereség, de már nem volt tétje, és inkább süljön el most így, készítsen fel minket a világbajnokságra, hogy amikor ott igazán fontos lesz, akkor a saját javunkra döntsük el a meccset” – mondta Garát Zsombor az NSO Tv-nek.

Videónkban a rutinos védő bővebben is értékeli a tornát, külön kitér a most bemutatkozott fiatalok teljesítményére is. Szabó Bence ugyancsak elmondta a véleményét az osztrákok ellen történtekről, felidézte a gólját, és ő is beszélt a három meccs tanulságairól.