Hárommal is vezetett, mégis kikapott a hokiválogatott a pozsonyi olimpiai selejtezőtornán

NEM VÉLETLENÜL alakult úgy az olimpiai selejtezőtorna programja, hogy férfi jégkorong-válogatottunk Ausztriával találkozott a záró fordulóban, hiszen nem csak Pozsonyban, a többi helyszínen is a kvalifikációra leginkább esélyes két csapat küzdelmével zárul a viadal. A mieink egyelőre nincsenek ebben az elit társaságban, ahogy Ausztria sem, a 2026-os milánói téli olimpiára a szlovák–kazah, a dán–norvég, és a francia–lett párosításokból jut ki egy-egy nemzeti csapat, a 2023-as elit-világbajnokság utáni világranglista első nyolc, és a rendező Olaszország válogatottja mellé.

Több helyen is változtatott a csapat összetételén Majoross Gergely az előző meccshez képest, ahogy a szombati edzésen tapasztaltak alapján arra számítani lehetett, Mihály Ákos is mezt húzott magára, a harmadik sorba nevezte a szövetségi kapitány. Sofron István, Falus Ádám és Horváth Milán sérülés miatt maradt le a meccsről, őket kellett megpróbálni pótolnia a szakmai stábnak.

Minden jel arra utalt, a jégre lépők élnek a bizalommal, és a felforgatott sorokban is hamar kialakult az összhang. Ausztria sokáig passzívan játszott, többnyire csak igyekezett reagálni arra, amit a mieink kitaláltak. Kapura lövésig sokáig nem jutott az ellenfél, amikor igen, blokkoltak a védőink. Az első magyar gól is egy hátsó blokkot követő kontra végén született, egy lövést még védett az osztrákok kapusa, de Galló Vilmos gyorsan reagált, és a kóbor korongot kotorta a kapuba. Nagyon hasonló volt a második gólunk, csak ezúttal a kapu mögül, a palánkról pattant vissza a pakk, és Papp Kristóf ütötte azt a hálóba.

Bár a harmad közepére már az osztrákok is megérkeztek a meccsbe, egyértelműen Erdély Csanádék irányítottak, ráadásul még az első dudaszó előtt Szabó Bence belőtte a harmadikat.

Ahogy a labdarúgásban a félidei 2–0-t, úgy a jégkorongban a háromgólos vezetést szokták trükkösnek, veszélyesnek titulálni, hiszen ennek tudatában már könnyedén meg lehet nyugodni, ha elvész a koncentráció. Valamelyest csökkent is a tempó a középső játékrészre, több volt a pontatlanság. Többek között emiatt nem szépítettek az osztrákok, mert emberhátrányban szerzett korongot vezettek ketten Bálizs Bencére, de az utolsó passz a befejezésre váró mögé ment, így nem tudott lőni. Második fórját viszont kihasználta az ellenfél és felzárkózott két gólra.

A harmadikat a harmadik harmad elején nem, maradt a 3–1. Egészen az 53. percig, amikor egy kontra végén ismét betaláltak az osztrákok már csak egy volt közte. Az utolsó percben ismét gólt lőttek, következett a hosszabbítás. A három, három elleni játék nem hozott újabb találatot, ahogy a tamperei vb-n, ezúttal is a szétlövés döntött – ahogy akkor most is az osztrákok bírták jobban az idegek harcát, háromgólos hátrányból fordítottak, és nyertek 4–3-ra.

JÉGKORONG

OLIMPIAI SELEJTEZŐTORNA, POZSONY

D-CSOPORT

3. forduló, vasárnap

Ausztria–Magyarország 3–3 (0–3, 1–0, 2–0) – szétlövéssel 2–1

18.00: Szlovákia–Kazahsztán

KORÁBBAN

1. forduló, csütörtök

Kazahsztán–Magyarország 5–2

Szlovákia–Ausztria 2–1

2. forduló, péntek

Kazahsztán–Ausztria 2–1

Magyarország–Szlovákia 3–7

D-CSOPORT M Gy Gy. H. V. H. V. GK P 1. Szlovákia 2 2 0 0 0 9–4 6 2. Kazahsztán 2 2 0 0 0 7–3 6 3. Ausztria 3 0 1 0 2 5–7 3 4. Magyarország 3 0 0 1 2 8–15 1

A magyar válogatott kerete az olimpiai selejtezőre

Kapusok: Bálizs Bence (Sparta Sarpsborg – Norvégia), Horváth Dominik (Hydro Fehérvár AV19), Vay Ádám (HK Poprad – Szlovákia)

Hátvédek: Fejes Nándor (Gyergyói HK), Garát Zsombor, Hadobás Zétény (Iowa Heartlanders – Egyesült Államok), Horváth Alex (Ocelari Trinec – Csehország), Horváth Milán (JoKP – Finnország), Kiss Roland (Hydro Fehérvár AV19), Nilsson Henrik (Kalmar – Svédország), Ortenszky Tamás (Winterthur – Svájc), Szabó Bence (BJAHC)

Csatárok: Ambrus Gergő, Bartalis István, Erdély Csanád, Mihály Ákos, Sebők Balázs, Terbócs István (mind Hydro Fehérvár AV19), Galló Vilmos (KooKoo – Finnország), Horváth Bence (Jukurit – Finnország), Nemes Márton (Mora IF – Svédország), Papp Kristóf (Lindenwood – Egyesült Államok), Sofron István (BJAHC), Szongoth Domán (KooKoo – Finnország), Varga Balázs (JYP – Finnország)