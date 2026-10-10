„Jobb, ha mindenki hozzászokik” – Dembélé nem került be a PSG keretébe

Ebben az idényben Luis Enrique vezetőedző már másodszor döntött úgy, hogy bajnoki forduló idején szabadságra küldi Ousmane Dembélét. Természetesen az újságírók érdeklődtek az okról:



„A válogatottbeli játékát, mint mindig, kiválónak láttam – magyarázta Luis Enrique. – Különleges játékosról van szó, azok közé tartozik, akikért a drukkerek meccsre járnak. Mindig mutatta magát, aktívan részt vett az összjátékban, jól teljesített. Amikor most visszatértek a válogatottól, minden játékos állapotát felmértük, és közösen arra jutottunk, hogy jobb, ha Nuno Mendessel együtt ő is pihen a meccs helyett. Jobb, ha mindenki hozzászokik az efféle döntésekhez, mert ebben az idényben ez lesz a gyakorlat.”



Mint ismert, a világbajnokság miatt a topklubok nyári felkészülése meglehetősen zaklatott volt, a PSG helyzetét sem könnyítették meg a kötelező szabadságolások, Enrique erre is célzott. Ami az idényt illeti, az újságírók emlékeztették a spanyol trénert: az előző bajnokságban sokszor beszélt „rugalmasságról”, „ellenálló-képességről” – vajon mi lesz a kedvenc kifejezése a következő hónapokban?



„Még nem tudom. A múlt szezonban valóban kulcsfontosságú volt a rugalmasság, most másképp kezdtünk, izgalmas kihívás elé nézünk. A kulcsszóról majd karácsony után, de az is lehet, hogy csak március környékén lesz időszerű beszélgetni, egyelőre legyen hét hónapnyi »nyugalmunk«” – nyomta meg a hangsúlyt az utolsó szón Luis Enrique.



A spanyol tréner úgy látja, az eddigi mérkőzéseken nyújtott teljesítményük jobb volt, mint amit a bajnoki pontszám tükröz, „de ez a szezon során majd kiegyenlítődik, és végül meglesznek azok a pontok, amelyeket megérdemlünk”.



A PSG nyolc ponttal a hatodik helyen áll, a Le Mans hattal a tizediken.

Le groupe parisien pour la réception du Mans 📋 #PSGLMFC https://t.co/QtonuJR2HM — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) October 10, 2026