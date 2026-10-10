Nemzeti Sportrádió

„Jobb, ha mindenki hozzászokik” – Dembélé nem került be a PSG keretébe

K. Zs.K. Zs.
2026.10.10. 13:14
Luis Enrique és Ousmane Dembélé a Monaco elleni szeptemberi bajnokin (Fotó: Getty Images)
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Ousmane Dembélé Luis Enrique Ligue 1 PSG
Az egyelőre visszafogottan szereplő Paris Saint-Germain a Le Mans-t fogadja a francia labdarúgó-bajnokság (Ligue 1) szombati játéknapján. A párizsiak természetesen a három pontért lépnek pályára, és bár rendkívül erős a keretük, feltűnést kelt, hogy az aranylabdás Ousmane Dembélé hiányzik belőle.

Ebben az idényben Luis Enrique vezetőedző már másodszor döntött úgy, hogy bajnoki forduló idején szabadságra küldi Ousmane Dembélét. Természetesen az újságírók érdeklődtek az okról:

„A válogatottbeli játékát, mint mindig, kiválónak láttam – magyarázta Luis Enrique. – Különleges játékosról van szó, azok közé tartozik, akikért a drukkerek meccsre járnak. Mindig mutatta magát, aktívan részt vett az összjátékban, jól teljesített. Amikor most visszatértek a válogatottól, minden játékos állapotát felmértük, és közösen arra jutottunk, hogy jobb, ha Nuno Mendessel együtt ő is pihen a meccs helyett. Jobb, ha mindenki hozzászokik az efféle döntésekhez, mert ebben az idényben ez lesz a gyakorlat.”

Mint ismert, a világbajnokság miatt a topklubok nyári felkészülése meglehetősen zaklatott volt, a PSG helyzetét sem könnyítették meg a kötelező szabadságolások, Enrique erre is célzott. Ami az idényt illeti, az újságírók emlékeztették a spanyol trénert: az előző bajnokságban sokszor beszélt „rugalmasságról”, „ellenálló-képességről” – vajon mi lesz a kedvenc kifejezése a következő hónapokban?

„Még nem tudom. A múlt szezonban valóban kulcsfontosságú volt a rugalmasság, most másképp kezdtünk, izgalmas kihívás elé nézünk. A kulcsszóról majd karácsony után, de az is lehet, hogy csak március környékén lesz időszerű beszélgetni, egyelőre legyen hét hónapnyi »nyugalmunk«” – nyomta meg a hangsúlyt az utolsó szón Luis Enrique.

A spanyol tréner úgy látja, az eddigi mérkőzéseken nyújtott teljesítményük jobb volt, mint amit a bajnoki pontszám tükröz, „de ez a szezon során majd kiegyenlítődik, és végül meglesznek azok a pontok, amelyeket megérdemlünk”.

A PSG nyolc ponttal a hatodik helyen áll, a Le Mans hattal a tizediken.

 

Ousmane Dembélé Luis Enrique Ligue 1 PSG
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