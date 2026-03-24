A választásokkal új fejezet nyílhat a PSG költözésének ügyében

Nasszer el-Kelaifi, a PSG elnöke amint értesült a párizsi eredményekről, gratulált a fővárosi választást a szavazatok több mint 53 százalékával megnyerő új főpolgármesternek, Emmanuel Grégoire-nak, és jelezte, szívesen látja őt egy közeljövőbeli mérkőzésen a Parc des Princes-ben.

Grégoire ugyanúgy a szocialisták jelöltje volt, mint az előző két ciklus párizsi polgármestere, ám míg elődje, Anne Hidalgo végül elzárkózott attól, hogy a tulajdonos főváros eladja a Parcot a futballklubnak, az új városvezető arról ismert, hogy nyitott a tárgyalásokra.

A katari tulajdonban lévő PSG korábban egyértelművé tette, hogy megvenné és felújítaná a stadiont, csakhogy az éveken át húzódó megbeszélések zsákutcába jutottak, a párizsi önkormányzat elutasította az eladást, mire a klub bejelentette: ez esetben új arénát épít, és odaköltözik.