A választásokkal új fejezet nyílhat a PSG költözésének ügyében
Nasszer el-Kelaifi, a PSG elnöke amint értesült a párizsi eredményekről, gratulált a fővárosi választást a szavazatok több mint 53 százalékával megnyerő új főpolgármesternek, Emmanuel Grégoire-nak, és jelezte, szívesen látja őt egy közeljövőbeli mérkőzésen a Parc des Princes-ben.
Grégoire ugyanúgy a szocialisták jelöltje volt, mint az előző két ciklus párizsi polgármestere, ám míg elődje, Anne Hidalgo végül elzárkózott attól, hogy a tulajdonos főváros eladja a Parcot a futballklubnak, az új városvezető arról ismert, hogy nyitott a tárgyalásokra.
A katari tulajdonban lévő PSG korábban egyértelművé tette, hogy megvenné és felújítaná a stadiont, csakhogy az éveken át húzódó megbeszélések zsákutcába jutottak, a párizsi önkormányzat elutasította az eladást, mire a klub bejelentette: ez esetben új arénát épít, és odaköltözik.
Grégoire megválasztása és az eladás iránti nyitottsága új fejezetet nyithat a történetben, de az esetleges megegyezésig még nagyon hosszú az út. Egyfelől az új főpolgármester számára nem a Parc sorsának rendezése lesz az első és legfontosabb feladat, s ha végül tényleg napirendre kerül az ügy és személy szerint ő támogatja is az eladást, meg kell győznie a testületet is, amely – igaz, más személyi összetételben – egyszer már elvetette a projektet.
A közeljövő lehetőségeit körüljáró RMC Sport emlékeztet: a korábban főpolgármester-helyettesi posztot betöltő Grégoire képben van az eladást illetően, és kizárólag szigorú feltételek mellett támogatná azt – ilyen lehet a stadion átnevezésének tilalma, a visszavásárlási előjog kikötése, valamint természetesen a városnak kedvező eladási ár. S bár a szükséges felújítás már a vevő feladata lenne, a tervezési fázisban a főváros is érvényesíteni kívánná a szempontjait.
A PSG-tábor többsége egyértelműen a maradás mellett van, és megkönnyítheti az akta megnyitását az is, hogy a dacosan meglebegtetett költözésbe a klub még nem sok energiát ölt.