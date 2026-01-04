A hónapok óta nyeretlen Nantes három ponttal távozott Marseille-ből
A Nantes már az első percekben szerzett egy lesgólt, de igazából akkor került nyeregbe, amikor a 26. percben a fiatal marseille-i középpályás, Arthur Vermeeren piros lapot kapott egy durva belépőért. Csak néhány percbe telt, hogy Fabien Centonze kihasználja az emberfórt, és egy kipattanóból berúgja a vendégek vezető gólját.
A második félidő elején Bilal Nadir két perc alatt két sárga lapot kapott, az OM tovább fogyatkozott, a Nantes köszönte szépen, és őrizte előnyét, sőt a lefújás előtt nem sokkal Rémy Cabella büntetőből belőtte a „kanárik” második gólját is.
A büntetőt Matthis Abline harcolta ki, az első gólt is az ő lövése előzte meg – a nantes-iak remélik, hogy a rúgás, amelyet Benjamin Pavard-tól kapott a büntető előtt, és amely miatt le kellett cserélni, nem okozott súlyos sérülést.
FRANCIA LIGUE 1
17. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések
Olympique Marseille–Nantes 0–2 (Centonze 31., Cabella 88.)
Kiállítva: Vermeeren (26., Marseille), Nadir (56., Marseille)
Később
17.15: Brest–Auxerre
17.15: Le Havre–Angers
17.15: Lorient–Metz
20.45: Paris SG–Paris FC
A FORDULÓ TÖBBI EREDMÉNYE
SZOMBAT
Monaco–Lyon 1–3 (M. Coulibaly 45+4., ill. Sulc 38., 57., Abner Vinícius 79.)
Kiállítva: M. Coulibaly (70.)
Nice–Strasbourg 1–1 (Wahi 54., ill. Panichelli 13. – 11-esből)
Lille–Rennes 0–2 (Frankowski 49., Merlin 56.)
Kiállítva: Alexsandro (14., Lille)
PÉNTEK
Toulouse–Lens 0–3 (Said 57., Thomasson 85., Ganiou 90+5.)
Kiállítva: Emersonn (23., Toulouse)