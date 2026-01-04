A hónapok óta nyeretlen Nantes három ponttal távozott Marseille-ből

A Nantes már az első percekben szerzett egy lesgólt, de igazából akkor került nyeregbe, amikor a 26. percben a fiatal marseille-i középpályás, Arthur Vermeeren piros lapot kapott egy durva belépőért. Csak néhány percbe telt, hogy Fabien Centonze kihasználja az emberfórt, és egy kipattanóból berúgja a vendégek vezető gólját.

A második félidő elején Bilal Nadir két perc alatt két sárga lapot kapott, az OM tovább fogyatkozott, a Nantes köszönte szépen, és őrizte előnyét, sőt a lefújás előtt nem sokkal Rémy Cabella büntetőből belőtte a „kanárik” második gólját is.

A büntetőt Matthis Abline harcolta ki, az első gólt is az ő lövése előzte meg – a nantes-iak remélik, hogy a rúgás, amelyet Benjamin Pavard-tól kapott a büntető előtt, és amely miatt le kellett cserélni, nem okozott súlyos sérülést.

FRANCIA LIGUE 1

17. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések

Olympique Marseille–Nantes 0–2 (Centonze 31., Cabella 88.)

Kiállítva: Vermeeren (26., Marseille), Nadir (56., Marseille)

Később

17.15: Brest–Auxerre

17.15: Le Havre–Angers

17.15: Lorient–Metz

20.45: Paris SG–Paris FC