Loic Nego csapata nagy verést kapott Marseille-ben

A Marseille az első félidőben eldöntötte a mérkőzést: Valentin Rongier lapos lövése a jobb, a 21 éves Bilal Nadiré a bal alsó sarokban kötött ki – a fiatal marokkói az első gólját szerezte a profik között –, Neal Maupay fejjel szállította a harmadik gólt.

A szünet után a csereként beálló Elye Wahi is kihasznált egy ajtó-ablak helyzetet, és ha már lehetőséghez jutott, két perccel a becserélése után rúgott egyet Ulisses Garcia is, a kapu torkában Loic Negót megelőzve.

Az elmúlt öt fordulóban 13 pontot zsákmányoló OM lépéselőnybe került a második helyen, eközben a bennmaradásért harcoló Le Havre sorozatban a negyedik bajnokiját vesztette el. A vendégek André Ayew révén a szépítésig azért eljutottak a lefújás előtt; az ünnepi hangulatban lévő OM-tábor tapsviharban részesítette évtizeddel ezelőtti kedvencét, akit már a bemelegítéskor is szeretettel köszöntött.

Egy kis stat: ebben a bajnoki idényben a Marseille már a harmadik mérkőzésén szerzett legalább öt gólt; a megelőző három ötös összehozásához 177 élvonalbeli mérkőzés kellett. (Opta)

177 - Marseille a inscrit au moins 5 buts à 3 reprises en 16 matches de Ligue 1 cette saison, c’est autant qu’au cours de ses 177 précédents dans l’élite. DeZerbiBall. #OMHAC pic.twitter.com/B0w4n5edWw — OptaJean (@OptaJean) January 5, 2025

Hiába nevezte január legfontosabb meccsének a vasárnapit Éric Roy, a Brest vezetőedzője, a Bajnokok Ligájában eddig szépen teljesítő csapata kikapott Angers-ban, azaz sorozatban a negyedik idegenbeli bajnokiját is elvesztette. A két csapatot már csak három pont választja el a tabellán, annak is a második felében.

A Strasbourg úgy kezdte az évet, ahogyan az előzőt abbahagyta – újra győzött, ez volt sorozatban a harmadik megnyert tétmeccse. A vezetést az Auxerre szerezte meg, de a legjobbkor sikerült egyenlíteni, aztán a második félidőben szerzett még két gólt a Racing. Az egyenlítést hozó tizenegyest értékesítő Habib Diarra a tizedik gólját szerezte a francia élvonalban; Diarra pénteken lett 21 éves – nála fiatalabban legutóbb (1983-ban) Denis Schaer jutott el tíz bajnoki gólig a Strasbourg színeiben.

Figyelemre méltó a Toulouse produkciója is: a Téfécé a legutóbbi nyolc bajnokijából már a hatodikat nyerte meg! Zakaria Abuhlal tizenegyese egy olyan stadionban, a lensiban hozott győzelmet a lila-fehéreknek, ahol 2011 óta nem nyertek. Azokat az időket idézi a toulouse-iak pontszáma is: a 2011–2012-es bajnoki kiírás óta egyszer sem volt olyan sok pontjuk 16 forduló után, mint most (24).

FRANCIA LIGUE 1

16. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések

Olympique Marseille–Le Havre 5–1 (Rongier 25., Nadir 39., Maupay 43., Wahi 66., U. Garcia 75., ill. A. Ayew 88.)

Lens–Toulouse 0–1 (Abuhlal 73. – 11-esből)

Kiállítva: Pereira Da Costa (61., Lens)

Angers–Brest 2–0 (Lepaul 6., Niane 90+5.)

Strasbourg–Auxerre 3–1 (H. Diarra 45+4. – 11-esből, Lemaréchal 59., Emegha 87., ill. H. Traoré 14.)

Szombaton játszották

Saint-Étienne–Reims 3–1 (Boakye 50., 57., Stassin 80., ill. Nakamura 42.)

Lille–Nantes 1–1 (Gudmundsson 40., ill. Abline 70. – 11-esből)

Lyon–Montpellier 1–0 (Fajad 90+1. – öngól)

Pénteken játszották

Nice–Rennes 3–2 (Guessand 12., Sz. Diop 34., Laborde 45+5., ill. Kalimuendo 27., Truffert 49.)

Kiállítva: Rosario (90+3., Nice)

December 18-án játszották

Monaco–PSG 2–4 (Ben Szegir 53., Embolo 60., ill. Doué 24., O. Dembélé 64., 90+7., G. Ramos 83.)