Hatalmas gól a 89. percben, három hónap után bajnokit nyert a Nantes

A Nantes augusztus 31-én nyert legutóbb bajnokit, de a múlt heti, váratlan párizsi 1–1 után a „kanárik” nagyon bíztak az őket sújtó nyeretlenségi átok megtörésében. Nagyon úgy tűnt azonban, hiába a teljes második félidőre érvényes emberelőny, nem lesz meg a győzelem a Rennes elleni breton derbin. Aztán a 89. percben Moses Simon labdát kapott a bal oldali vonal mentén, meglódult, három ellenfelét kicselezte, majd hatalmas lövést küldött Steve Mandanda kapujába (VIDEÓ ITT!).

Ezzel még nem volt vége: a 94. percben Christopher Wooh egyenlített, csakhogy a VAR-vizsgálat kezezést mutatott ki a rennes-i védőnél, azaz még sincs egyenlítés – helyette piros lap a vendégek tiltakozó vezetőedzőjének, Jorge Sampaolinak… Több fordulat nem történt, a Nantes 10 fordulónyi nyeretlenség után három ponthoz jutott, és utolérte regionális riválisát a tabellán.

A fiatal guadeloupe-i támadó, Rémy Labeau-Lascary eddig szerencsét hoz a Lensnak: ebben a bajnoki idényben most került be ötödször a kezdő tizenegybe, csapata négyszer nyert, egyszer döntetlent játszott. A Montpellier ellen ráadásul ő szerezte meg a vezetést. Az utolsó pillanatokban egy szerencsés gól tett pecsétet a győzelemre – bal oldali beadás után a labda két vendégjátékoson is irányt változtatott, mielőtt Benjamin Lecomte kapus a lába között a hálóba szerencsétlenkedte…

Rémy Labeau-Lascary (balra) szerezte a Lens első gólját (Fotó: AFP)

A Strasbourg megszakította négy forduló óta tartó vereségszériáját, de gólt nem tudott szerezni, így csak egy pontot tartott otthon a Reims ellen.

FRANCIA LIGUE 1

14. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések

Lens–Montpellier 2–0 (Labeau-Lascary 39., Lecomte 90+1. – öngól)

Strasbourg–Reims 0–0

Nantes–Rennes 1–0 (M. Simon 89.)

Kiállítva: M. Faye (45+4., Rennes)

Később

20.45: Saint-Étienne–Olympique Marseille

A FORDULÓ TOVÁBBI EREDMÉNYEI

Péntek

Lille–Brest 3–1 (J. David 7., 69. – az elsőt 11-esből, Haraldsson 44., ill. Ajorque 48.)

Auxerre–Paris SG 0–0

Szombat

Monaco–Toulouse 2–0 (Singo 50., Embolo 82.)

Nice–Le Havre 2–1 (Laborde 55. – 11-esből, Buanani 75., ill. G. Lloris 90+2.)

Angers–Lyon 0–3 (Tagliafico 26., Cherki 55., Mikautadze 88.)