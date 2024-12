A Monaco hazai győzelemmel eredt a PSG nyomába, tartja jó formáját a Lyon

Az első félidőben jól zárt a toulouse-i védelem, igaz, szerencséje is volt – a 18 éves monacói támadó, George Ilenikhena kétszer is eltalálta a kapufát. A fordulás után aztán gyorsan megtört a jég, Wilfried Singo fejese beakadt a vendégek kapujába, és a hajrában Breel Embolo is fejelt egy gólt.

A Lyon sincs sokkal hátrébb a tabellán, köszönhetően az immár kilenc forduló óta tartó veretlenségi sorozatának. Az Angers otthonában aratott szombati diadal egyik főszereplője Rayan Cherki volt: egy 16-oson belüli csiki-csuki végén ő lőtte a második gólt, az elsőt pedig az ő szögletéből fejelte Nicolás Tagliafico. A csereként beálló Georges Mikautadze nagy lövése is beakadt a hajrában, így aztán a Lyon egymás utáni harmadik tétmérkőzését nyerte meg három góllal.

FRANCIA LIGUE 1

14. FORDULÓ, szombati mérkőzések

Monaco–Toulouse 2–0 (Singo 50., Embolo 82.)

Nice–Le Havre 2–1 (Laborde 55. – 11-esből, Buanani 75., ill. G. Lloris 90+2.)

Angers–Lyon 0–3 (Tagliafico 26., Cherki 55., Mikautadze 88.)

A FORDULÓ TOVÁBBI PROGRAMJA

Pénteken játszották

Lille–Brest 3–1 (J. David 7., 69. – az elsőt 11-esből, Haraldsson 44., ill. Ajorque 48.)

Auxerre–Paris SG 0–0

Vasárnap

15.00: Lens–Montpellier

17.00: Strasbourg–Reims

17.00: Nantes–Rennes

20.45: Saint-Étienne–Olympique Marseille