Kettőből kettő a Lensnak; a Nantes és a Strasbourg is győzött

Az Angers otthonában elért sikert követően most vasárnap a Brestet fogadta a Lens. Will Still csapata az első félidőben kétgólos előnyre tett szert, előbb Jhoanner Chávez talált be, majd a 45. percben Julien Le Cardinal jegyzett öngólt. A második 45 percben kiegyenlítettebben alakult a játék képe, de továbbra is inkább a hazaiak irányítottak, akik még úgy is megtartották az eredményt a végéig, hogy a 88. percben Deiver Machadót kiállították. A Lens két győzelemmel, nulla kapott góllal két forduló után tehát a tabella élmezőnyéhez tartozik.

A Strasbourg hazai pályán 3–1-re nyert a Rennes ellen, a Nantes ugyancsak otthon ért el sikert, 2–0-sat az Auxerre-rel szemben, míg a Nice 1–1-es döntetlent játszott a Toulouse-zal. Ezzel a Strasbourg, a Nantes és a Toulouse is veretlen maradt.

FRANCIA LIGUE 1

2. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések

Lens–Brest 2–0 (Chávez 19., Le Cardinal 45. – öngól)

Kiállítva: Deiver Machado (Lens, 88.)

Nantes–Auxerre 2–0 (Simon 14., Guirassy 90+6.)

Kiállítva: Ado (Auxerre, 53.)

Nice–Toulouse 1–1 (Clauss 53., ill. Babicka 73.)

Strasbourg–Rennes 3–1 (Andrey Santos 23., Emegha 48., Wooh 87. – öngól, ill. Blas 57.)

Később

20.45: O. Marseille–Reims

Szombaton játszották

Lyon–Monaco 0–2

Lille–Angers 2–0

Saint-Étienne–Le Havre 0–2

Pénteken játszották

PSG–Montpellier 6–0