A brazil kapus megdöntötte Shilton legendás rekordját

Fábio a brazil bajnokság 20. fordulójában, a Fortaleza 2–1-es legyőzésénél védett 1390. alkalommal tétmeccsen, ezzel beállította Peter Shilton rekordját. A Fluminense kapusa kedd éjjel az América Cali elleni Copa Sudamericana-selejtezőn meg is döntötte az angol kapus csúcsát, ráadásul a brazil csapat 2–0-ra nyert, így 4–1-es összesítéssel jutott tovább.

„Néha nem is vesszük észre, mennyire jelentős egy eredmény, például egy olyan rekord megdöntése, amely hosszú évek óta fennáll” – mondta Fábio, aki tovább építené a rekordját. A szeptemberben 45. születésnapjához érkező kapusnak erre bőven lesz lehetősége, hiszen szerződése 2026 végéig szól a Fluminensénél.

Fábio Deivson Lopes Maciel 1997-ben kezdte profi karrierjét, akkor, amikor Peter Shilton visszavonult. A Vasco da Gamával 2000-ben, a Cruzeiróval 2013-ban és 2014-ben lett brazil bajnok, míg a Fluminensével 2023-ban Libertadores-kupát nyert.