Ligue 1: a PSG nagyon kitömte a Montpellier-t a forduló nyitó mérkőzésén

A címvédő Paris Saint-Germain már a 4. percben megszerezte a vezetést Bradley Barcola kapufás góljával, és a folytatásban is veszélyesebb volt a Montpellier-nél, 20 perccel később pedig tovább növelte előnyét. Egy remekül lejátszott kontra végén Marco Asensio lőtt 10 méterről a kapus lábai között a kapuba.

A második félidőben hét perc leforgása alatt háromszor talált a vendégek kapujába a PSG. Előbb egy labdaszerzés utáni gyors támadás végén Ousmane Dembélé volt önzetlen, Bradley Barcolának csak az üres kapuba kellett passzolnia a labdát, majd Asraf Hakimi lőtt kapásgólt, a mindössze 18 éves Warren Zaire-Emery pedig kötényt adott védőjének, ezt követően használta ki ziccerét.

Az utolsó fél órára érthető módon visszavettek a párizsiak, így a Montpellier-nek néha több területe maradt – Gianluigi Donnarummának bravúrt is be kellett mutatnia –, de a hajrára így is jutott hazai gól: a dél-koreai Li Kang In lőtte ki 20 méterről a bal alsót, így végül 6–0-ra nyert a PSG.

FRANCIA LIGUE 1

2. FORDULÓ

PSG–Montpellier 6–0 (Barcola 4., 53., Asensio 24., Hakimi 58., Zaire-Emery 60., Li 82.)

SZOMBAT

17.00: Lyon–Monaco

19.00: Lille–Angers

21.00: Saint-Étienne–Le Havre

VASÁRNAP

15.00: Lens–Brest

17.00: Nantes–Auxerre

17.00: Nice–Toulouse

17.00: Strasbourg–Rennes

20.45: O. Marseille–Reims