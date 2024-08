Nego végig a pályán volt, a Le Havre idegenben nyert két góllal

A Le Havre-ban Loic Nego a kezdőcsapatban kapott helyet, és végig a pályán maradt. A 45. percben remek gólszerzési lehetősége adódott, a lövése azonban célt tévesztett. Csapata a második félidőben tíz perc alatt két gólt szerezve döntötte el a csata sorsát; Negóék így két forduló után három ponttal állnak, míg a Saint-Étienne mindkét meccsén vereséget szenvedett.

A Monaco végig óriási fölényben játszott a Lyon ellen. A több mint 60 százalékos labdabirtoklás mellett 16-szor lőtt kapura, ebből hat eltalálta azt. A Lyon csupán egyszer célozta meg a vendégek hálóját. A Monaco két gólját Eljessz Ben Szegir és Lamine Camara szerezte.

A lyoniak szezonkezdete (két vereség) már csak azért is ijesztő, mert a patinás klub ezen a nyáron több mint 134 millió eurót költött el átigazolásokra, miközben az eladások alig nagyjából 30 millióra rúgnak. A Lyon többek közt az Eb grúz sztárját, Georges Mikautadzét is megvette, no meg négy játékost a Premier League-ből, ami nem gyakori francia csapatoktól. Az idény persze még csak most kezdődött el.

FRANCIA LIGUE 1

2. FORDULÓ

Lyon–Monaco 0–2 (Ben Szegir 65., L. Camara 80.)

Lille–Angers 2–0 (Meunier 34., Bayo 90+5.)

Saint-Étienne–Le Havre 0–2 (A. Touré 57. – 11-esből, Sangante 67.)

Vasárnap

15.00: Lens–Brest

17.00: Nantes–Auxerre

17.00: Nice–Toulouse

17.00: Strasbourg–Rennes

20.45: O. Marseille–Reims

Pénteken játszották

PSG–Montpellier 6–0