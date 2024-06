Itt az új PSG? Szaúd-Arábia megvenné a párizsiak egyik riválisát

Szaúd-Arábia hónapok óta tárgyal az AS Monaco megvételéről, a szaúdi állami cég képviselői rengetegszer jártak már a városban, bár konkrét ajánlatot még nem tettek, de megvizsgálták a projekt megvalósíthatóságát. A L’Équipe úgy tudja, többször is tárgyaltak a szaúdiak Luís Camposszal, akit a Monaco új elnökének szeretnének megtenni – a neves szakember most éppen a PSG stratégiai igazgatója, korábban volt a Monaco sportigazgatója 2013 és 2016 között, és nagy sikerrel dolgozott.

Francia források szerint Campos nem akarja otthagyni a PSG-t, ám a gyakori találkozók során azzal kecsegtetik, hogy Monacóban teljhatalmat kapna (erről Párizsban csak álmodhat).

A Ligue 1-nek mindenképpen szüksége van új anyagi forrásokra, és egy új nagy csapat, egy új rivális megjelenésével fel lehetne tornázni a tévés és szponzori pénzeket.

A Monaco tulajdonosa, az orosz Dmitrij Ribolovljev korábban elismerte, hogy kapott egy megfontolandó ajánlatot a Monacóért, és nem zárkózik el az eladásától.