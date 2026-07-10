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Itt a vége, Franciaország a 2026-os vb első elődöntőse!
M. B.
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2026.07.10. 00:00
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Címkék
vb 2026
Marokkó
Franciaország
Fotó: Getty Images
vb 2026
Marokkó
Franciaország
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