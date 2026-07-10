Nemzeti Sportrádió

Itt a vége, Franciaország a 2026-os vb első elődöntőse!

M. B.M. B.
2026.07.10. 00:00
Címkék
vb 2026 Marokkó Franciaország
France v Morocco: Quarter Final - FIFA World Cup 2026
Fotó: Getty Images

 

vb 2026 Marokkó Franciaország
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