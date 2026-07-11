Nemzeti Sportrádió

A szenzációs formában futballozó Harry Kane Norvégia ellen beérheti Rooneyt

2026.07.11. 10:49
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foci vb 2026 Anglia vb 2026 Norvégia Harry Kane

Ha kijutnak, mindig esélyesként érkeznek meg a világbajnokságra máig egyetlen aranyérmük (1966) óta az angolok, de amíg eddig rendre elbuktak, az idén két fontos tényező miatt is okkal derűlátók: Harry Kane szenzációs formában futballozik, a csapat stressztűrő képessége pedig példás. Ha Kane pályára lép a Norvégia elleni negyeddöntőben, 120 szerepléssel beéri a második helyen Wayne Rooney-t a vonatkozó angol válogatottsági örökranglistán, és mindössze öt meccs­re lesz Peter Shiltontól. S már 85 gólja van a nemzeti csapatban, amivel toronymagasan első a honi ranglistán  A Norvégia–Anglia mérkőzést két részben vezetjük fel, az elsőben az angol válogatottal foglalkozunk.    

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Ha pályára lép a Norvégia elleni negyeddöntőben, 120 szerepléssel beéri a második helyen Wayne Rooney-t a vonatkozó angol válogatottsági örökranglistán.

 

foci vb 2026 Anglia vb 2026 Norvégia Harry Kane
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