A szenzációs formában futballozó Harry Kane Norvégia ellen beérheti Rooneyt

Ha kijutnak, mindig esélyesként érkeznek meg a világbajnokságra máig egyetlen aranyérmük (1966) óta az angolok, de amíg eddig rendre elbuktak, az idén két fontos tényező miatt is okkal derűlátók: Harry Kane szenzációs formában futballozik, a csapat stressztűrő képessége pedig példás. Ha Kane pályára lép a Norvégia elleni negyeddöntőben, 120 szerepléssel beéri a második helyen Wayne Rooney-t a vonatkozó angol válogatottsági örökranglistán, és mindössze öt meccs­re lesz Peter Shiltontól. S már 85 gólja van a nemzeti csapatban, amivel toronymagasan első a honi ranglistán A Norvégia–Anglia mérkőzést két részben vezetjük fel, az elsőben az angol válogatottal foglalkozunk.