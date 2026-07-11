Ez a játéknap programja – ha nem lesz halasztás



A harmadik negyeddöntős játéknapon két meccset rendeznek a világbajnokságon. Az első, a Norvégia–Anglai találkozó magyar idő szerint 23 órakor kezdődik Miamiban – ha nem lesz csúszás. Az időjárás-előrejelzések szerint a várható 33 Celsius-fokos hőmérséklet, illetve a helyi idő szerint estére jósolt zivatarok előtti rendkívül magas páratartalom okozhat problémát.

Amennyiben a kezdéskor a hőmérséklet meghaladja a 32 fokot, életbe lép a FIFA rendkívüli hőségre kialakított protokollja. Ez lehetőséget ad a szervezőknek a kezdési időpont módosítására, akár a mérkőzés elhalasztására is, ha a szervezők a meccs előtt úgy döntenek. A Norvégia–Anglia mérkőzés halasztásának azonban meglehetősen korlátozottak a lehetőségei, mert a magyar idő szerint hajnali 3 órakor Kansas Cityben kezdődő Argentína–Svájc találkozó időpontjával nem csúszhat egybe.

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

NEGYEDDÖNTŐ

23.00: Norvégia–Anglia, Miami (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

Vasárnap, 3.00: Argentína–Svájc, Kansas City (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!