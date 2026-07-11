Nemzeti Sportrádió

Ez a játéknap programja – ha nem lesz halasztás

2026.07.11. 09:41
Címkék
foci vb 2026 vb 2026 vb-program


A harmadik negyeddöntős játéknapon két meccset rendeznek a világbajnokságon. Az első, a Norvégia–Anglai találkozó magyar idő szerint 23 órakor kezdődik Miamiban – ha nem lesz csúszás. Az időjárás-előrejelzések szerint a várható 33 Celsius-fokos hőmérséklet, illetve a helyi idő szerint estére jósolt zivatarok előtti rendkívül magas páratartalom okozhat problémát. 

Amennyiben a kezdéskor a hőmérséklet meghaladja a 32 fokot, életbe lép a FIFA rendkívüli hőségre kialakított protokollja. Ez lehetőséget ad a szervezőknek a kezdési időpont módosítására, akár a mérkőzés elhalasztására is, ha a szervezők a meccs előtt úgy döntenek. A Norvégia–Anglia mérkőzés halasztásának azonban meglehetősen korlátozottak a lehetőségei, mert a magyar idő szerint hajnali 3 órakor Kansas Cityben kezdődő Argentína–Svájc találkozó időpontjával nem csúszhat egybe.    

 

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
NEGYEDDÖNTŐ
23.00: Norvégia–Anglia, Miami (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
Vasárnap, 3.00: Argentína–Svájc, Kansas City (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

 

foci vb 2026 vb 2026 vb-program
Legfrissebb hírek

A világklasszis Harry Kane segíti át az angolokat a nehézségeken

Foci vb 2026
8 perce

A pusztító Haaland kontra Tuchel tudása és tapasztalata – angol vélemények

Foci vb 2026
32 perce

Lehetséges visszavonulásáról is beszélt Thibaut Courtois a belgák vb-búcsúja után

Foci vb 2026
37 perce

FIFA: Haaland megelőzte Messit – a vb-nyolcaddöntő legszebb gólját lőtte

Foci vb 2026
1 órája

Amerikai pite: Courtois sérülése nyugdíjba küldte a belga aranygenerációt – vb-kibeszélő, 30. nap

Foci vb 2026
3 órája

A PSG még itt, a világbajnokságon is viszi a prímet

Foci vb 2026
6 órája

Mikel Merino, a fontos pillanatok embere

Foci vb 2026
6 órája

Lamine Yamal az ellenszer Kylian Mbappéra?

Foci vb 2026
8 órája
Ezek is érdekelhetik