Harry Kane ma megdönt egy angol válogatottsági rekordot
Harry Kane természetesen bekerült az angol labdarúgó-válogatott szerda esti kezdőcsapatába, így megdönt egy rekordot: az Argentína elleni világbajnoki elődöntő lesz a 121. válogatott mérkőzése – angol mezőnyjátékosnak ilyen sok még nem volt.
Az abszolút angol rekordot a kapus Peter Shilton tartja (125), a mezőnyjátékosokét pillanatnyilag Kane és Wayne Rooney közösen. Mindkettejüknek 120 meccsük van, Kane most lép majd egyet előre.
Hacsak nem történik rendkívüli esemény a bemelegítés alatt. De ne történjen!
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