Harry Kane ma megdönt egy angol válogatottsági rekordot

Az abszolút angol rekordot a kapus Peter Shilton tartja (125), a mezőnyjátékosokét pillanatnyilag Kane és Wayne Rooney közösen. Mindkettejüknek 120 meccsük van, Kane most lép majd egyet előre.

Hacsak nem történik rendkívüli esemény a bemelegítés alatt. De ne történjen!