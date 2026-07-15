Nemzeti Sportrádió

Harry Kane ma megdönt egy angol válogatottsági rekordot

K. Zs.K. Zs.
2026.07.15. 20:31
Címkék
vb 2026 foci-vb 2026 Harry Kane
Harry Kane természetesen bekerült az angol labdarúgó-válogatott szerda esti kezdőcsapatába, így megdönt egy rekordot: az Argentína elleni világbajnoki elődöntő lesz a 121. válogatott mérkőzése – angol mezőnyjátékosnak ilyen sok még nem volt.

Az abszolút angol rekordot a kapus Peter Shilton tartja (125), a mezőnyjátékosokét pillanatnyilag Kane és Wayne Rooney közösen. Mindkettejüknek 120 meccsük van, Kane most lép majd egyet előre.

Hacsak nem történik rendkívüli esemény a bemelegítés alatt. De ne történjen!

 

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