Közel 25 millió forintot nyert egy Pest megyei Tippmix-játékos

A fogadó 3527.50-es összszorzót ért el, miután helyesen tippelte meg a Spanyolország–Ausztria mérkőzés első félidejének pontos eredményét, a Portugália–Horvátország találkozó végeredményét, valamint a Svájc–Algéria meccs kimenetelét és gólszámát. Utóbbi találkozón Svájc 2–0-ra győzött, ezzel teljessé vált a nyertes szelvény.