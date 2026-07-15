Nemzeti Sportrádió

Messi az Anglia elleni győzelemmel végleg lezárhatná a Maradonával kapcsolatos örök vitát

CSISZTU ZSUZSACSISZTU ZSUZSA
2026.07.15. 12:55
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A világfutball egyik legnagyobb rivalizálása újabb fejezetéhez érkezett: Argentína és Anglia ezúttal világbajnoki elődöntőben csap össze. A neves argentin sportújságíró, Martín Mazur szerint a Falkland (Malvinas)-szigeteki háború ma is mélyen él az argentin társadalomban, Maradona „Isten keze” körüli vita pedig azért sem csitul, mert Angliában negyven év után is beszédtéma. A Nemzeti Sportnak adott interjújában arról is beszél, miért tartják Argentínában szentnek Maradona legendás második gólját, miért „a szenvedés művészei” Scaloni játékosai, és hogy Lionel Messi egy Anglia elleni győzelemmel végleg lezárhatná-e a Maradonával kapcsolatos örök vitát.
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„Ha Messi térdre kényszeríti Angliát, alig marad vita arról, ki minden idők legnagyobbja” – Martin Mazur az NS-nek

NS-EXKLUZÍV. A neves argentin sportújságíró, Martín Mazur szerint a Falkland (Malvinas)-szigeteki háború ma is mélyen él az argentin társadalomban.

 

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