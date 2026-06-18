Nemzeti Sportrádió

Videó: Semenyo megmozdulása volt a kulcs – így nyert Ghána a hosszabbításban

CS. M.CS. M.
2026.06.18. 03:57
Semenyo volt a kulcs (Fotó: Getty Images)
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Mint ismert, a labdarúgó-világbajnokság csoportkörének 1. fordulójában az L-csoportban Ghána 1–0-ra legyőzte Panamát Torontóban. Mutatjuk a 95. perces győztes gólt videón!

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ
L-CSOPORT
GHÁNA–PANAMA 1–0 (0–0)
Toronto, Toronto Stadion, 42 942 néző. Vezette: Glenn Nyberg (svéd)
GHÁNA: Ati-Zigi (Asare, a szünetben) – Senaya, Adjetey, Opoku, Mensah – Semenyo, Owusu (Sibo 78.), Yirenky, Nuamah (Fatawu 58.) – Sulemana (Thomas-Asante 58.) – Ayew (Adu 88.). Szövetségi kapitány: Carlos Queiroz (portugál)
PANAMA: Mosquera – Blackman (Godoy 90.), Ramos, Córdoba, Andrade – Murillo, Harvey, C. Martínez (Londono 63.), J. L. Rodríguez (I. Díaz 74.) – Bárcenas, Waterman (Fajardo 63.). Szövetségi kapitány: Thomas Christiansen (spanyol)
Gólszerző: Yirenkyi (90+5.)

 

VIDEÓ foci vb 2026 vb 2026 vb-hírfolyam Ghána
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