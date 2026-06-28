Nemzeti Sportrádió

Videó: Messi, Kane, algériai–osztrák dráma – a csoportkör utolsó napjának 19 gólja egy helyen

K. Zs.K. Zs.
2026.06.28. 08:18
Ez a játéknap sem múlt el Lionel Messi-gól nélkül (Fotó: Getty Images)
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Magyar idő szerint vasárnap hajnalban véget ért a csoportkör a labdarúgó-világbajnokságon, és az utolsó napon sem maradtunk izgalmak nélkül: noha akadt egy 0–0 is, megint láthattunk 19 gólt. Az M4 Sport YouTube-csatornáján megtekinthető a hat mérkőzés összefoglalója, benne többek között Lionel Messi hatodik és Harry Kane harmadik idei vb-gólja, valamint természetesen a hatgólos Algéria–Ausztria dráma veleje – íme!

 

HORVÁTORSZÁG–GHÁNA 2–1

Videós összefoglaló itt!

PANAMA–ANGLIA 0–2

Videós összefoglaló itt!

KOLUMBIA–PORTUGÁLIA 0–0

Videós összefoglaló itt!

KONGÓI DK–ÜZBEGISZTÁN 3–1

Videós összefoglaló itt!

JORDÁNIA–ARGENTÍNA 1–3

Videós összefoglaló itt!

ALGÉRIA–AUSZTRIA 3–3

Videós összefoglaló itt!

 

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