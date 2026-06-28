Videó: Messi, Kane, algériai–osztrák dráma – a csoportkör utolsó napjának 19 gólja egy helyen
Magyar idő szerint vasárnap hajnalban véget ért a csoportkör a labdarúgó-világbajnokságon, és az utolsó napon sem maradtunk izgalmak nélkül: noha akadt egy 0–0 is, megint láthattunk 19 gólt. Az M4 Sport YouTube-csatornáján megtekinthető a hat mérkőzés összefoglalója, benne többek között Lionel Messi hatodik és Harry Kane harmadik idei vb-gólja, valamint természetesen a hatgólos Algéria–Ausztria dráma veleje – íme!
HORVÁTORSZÁG–GHÁNA 2–1
PANAMA–ANGLIA 0–2
KOLUMBIA–PORTUGÁLIA 0–0
KONGÓI DK–ÜZBEGISZTÁN 3–1
JORDÁNIA–ARGENTÍNA 1–3
ALGÉRIA–AUSZTRIA 3–3
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