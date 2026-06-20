Hetven másodpercig tartott a marokkóiak meccsének érdemi része a skótok ellen

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ

C-CSOPORT

SKÓCIA–MAROKKÓ 0–1 (0–1)

Boston, Boston Stadion, 64 146 néző. Vezette: Ilgiz Tantashev (üzbég)

SKÓCIA: Gunn – Robertson, Hendry, Hanley, Patterson (Ralston, 88.), Tierney (Gannon-Doak, 60.) – Christie (McLean, 71.), L. Ferguson, McTominay, McGinn (Stewart, 88.) – Ché Adams (Dykes, 71.). Szövetségi kapitány: Steve Clarke

MAROKKÓ: Bunu – Hakimi, I. Diop, Riad, Mazraui – El-Ajnaui, Buaddi – B. Díaz (Amaimuni, 84.), Unahi (El-Murabet, 90.), El-Hanusz (Talbi, 83.) – Szaibari (Rahimi, 83.). Szövetségi kapitány: Mohamed Uahbi

Gólszerző: Szaibari (2.)

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Talán nem túlzás állítani, hogy az észak-amerikai világbajnokság egyik legüdébb színfoltját a skót válogatott szurkolótábora jelenti – már amennyiben üdének lehet nevezni, hogy a Tartan Army tagjai kiitták nagyjából egész Bostont és az agglomeráció jelentős részét a sörkészletéből. Talán ezzel arra próbáltak hangolni, hogy Haiti nyögvenyelős legyőzése után Marokkó ellen is sikerül valahogy legalább egy ikszet kiharcolni, amivel a skót válogatott történelme során első alkalommal juthatott volna tovább a csoportjából.

Na ehhez képest, alig telt el 70 másodperc a mérkőzésből és a brazilok ellen vezetést szerző Iszmael Szaibari az ötös jobb sarkától akkora gólt ragasztott Angus Gunn kapujának jobb felső sarkába, hogy hosszú másodpercekig úgy tűnt, a labda le sem akar esni a földre a hálóból. Ez pedig alapvetően megváltoztatta a skótok meccstervét – a legutóbbi vb-n negyedik Marokkóét talán kevésbé, hiszen a brazilok elleni iksz után egy győzelemmel nagyon jó eséllyel ők is készülhetnek a folytatásra.

A korai gól elsősorban a skótokat blokkolta, kevesebbet birtokolták a labdát, kaput eltaláló lövés nélkül hozták le az első félidőt – tegyük hozzá, a mérkőzés színvonaláról sokat elárul, hogy az észak-afrikaiak is csupán egy kaput eltaláló lövéssel zárták az első félidőt.

A játék képe a második félidőben sem változott igazán sokat, marokkói mezőnyfölény mellett brusztoltak a csapatok igazán komoly helyzet nélkül – egyetlen marokkói kaput eltaláló lövést jegyezhettünk fel, miközben a legnagyobb izgalmakat az jelentette, hogy vajon a VAR-szobából rászólnak-e az üzbég Ilgiz Tantashev fülére, hogy változtasson-e egy döntésén – adjon-e tizenegyest a skótoknak, vagy sem. Nem kellett változtatnia a döntésén, a skótok így végül kaput eltaláló lövés nélkül zárták a mérkőzést, bőven akadt még izgulnivalójuk: a biztos továbbjutáshoz Brazília ellen a most mutatott teljesítménynél sokkal többet kell nyújtaniuk.

A szurkolóikat legalább nyugtathatja a tény, hogy a brazil válogatott ellen Miamiben játszanak, ahol még azért van sör... 0–1

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C -CSOPORT M Gy D V L–K Gk P 1. Brazília 2 1 1 – 4–1 +3 4 2. Marokkó 2 1 1 – 2–1 +1 4 3. Skócia 2 1 – 1 1–1 0 3 4. Haiti 2 – – 2 0–4 –4 0

A SKÓT VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: 21 Craig Gordon (Hearts), 1 Angus Gunn (Nottingham Forest – Anglia), 12 Liam Kelly (Rangers FC)

Védők: 5 Grant Hanley (Hibernian), 13 Jack Hendry (Al-Ettifak – Szaúd-Arábia), 2 Aaron Hickey (Brentford – Anglia), 16 Dom Hyam (Wrexham – Wales), 26 Scott McKenna (Dinamo Zagreb – Horvátország), 22 Nathan Patterson (Everton – Anglia), 24 Anthony Ralston (Celtic FC), 3 Andy Robertson (Liverpool FC – Anglia), 15 John Souttar (Rangers FC), 6 Kieran Tierney (Celtic FC)

Középpályások: 11 Ryan Christie (AFC Bournemouth – Anglia), 25 Findlay Curtis (Kilmarnock), 19 Lewis Ferguson (Bologna – Olaszország), 8 Tyler Fletcher (Manchester United – Anglia), 7 John McGinn (Aston Villa – Anglia), 23 Kenny McLean (Norwich City – Anglia), 4 Scott McTominay (Napoli – Olaszország)

Támadók: 10 Ché Adams (Torino – Olaszország), 9 Lyndon Dykes (Charlton – Anglia), 17 Ben Gannon-Doak (AFC Bournemouth – Anglia), 18 George Hirst (Ipswich Town – Anglia), 20 Lawrence Shankland (Hearts), 14 Ross Stewart (Southampton – Anglia)

Szövetségi kapitány: Steve Clarke

A MAROKKÓI VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: 1 Jasszin Bunu (Al-Hilal – Szaúd-Arábia), 12 Munir Mohamedi (RS Berkane), 22 Ahmed Reda Tagnauti (AS FAR)

Védők: 19 Juszef Belammari (Al-Ahli SC – Egyiptom), 14 Issza Diop (Fulham – Anglia), 2 Asraf Hakimi (PSG – Franciaország), 25 Reduan Halhal (Mechelen – Belgium), 3 Nusszair Mazraui (Manchester United – Anglia), 18 Sadi Riad (Crystal Palace – Anglia), 5 Marvan Szadan (Al-Fateh – Szaúd-Arábia), 26 Anassz Szalah-Eddin (PSV – Hollandia), 13 Zakaria el-Uahbi (Genk – Belgium)

Középpályások: 24 Neil el-Ajnaui (AS Roma – Olaszország), 4 Szofjan Amrabat (Real Betis – Spanyolország), 6 Ajjub Buaddi (Lille – Franciaország), 23 Bilal el-Hanusz (VfB Stuttgart – Németország), 15 Szamir el-Murabet (Strasbourg – Franciaország), 11 Iszmael Szaibari (PSV – Hollandia), 8 Azzedin Unahi (Girona – Spanyolország)

Támadók: 21 Ajub Amaimuni (Eintracht Frankfurt – Németország), 10 Brahim Díaz (Real Madrid – Spanyolország), 16 Zsesszim Jasszin (Strasbourg – Franciaország), 20 Ajub el-Kabi (Olympiakosz – Görögország), 9 Szufian Rahimi (Al-Ain – Arab Emírségek), 17 Amin Szbai (Angers – Franciaország), 7 Semszdin Talbi (Sunderland – Anglia)

Szövetségi kapitány: Mohamed Uahbi