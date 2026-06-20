Nemzeti Sportrádió

Vb 2026: Hollandia–Svédország 2–0

2026.06.20. 18:45
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Brobbey (balra) második gólját szerezte a válogatottban (Fotó: Getty Images)
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Hollandia foci vb 2026 vb 2026 Svédország
Az észak-amerikai labdarúgó-világbajnokság F-csoportjának második fordulójában Hollandia és Svédország találkozik egymással Houstonban. Kövesse a mérkőzést folyamatosan frissülő szöveges közvetítésünk segítségével, szóljon hozzá, mondja el a véleményét!

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ
F-CSOPORT
HOLLANDIA–SVÉDORSZÁG 2–0 – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
Houston, NRG Stadion. Vezeti: Michael Oliver (angol)
HOLLANDIA: Verbruggen – Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven – Gravenberch, F. de Jong, Reijnders – Malen, Brobbey, Gakpo. Szövetségi kapitány: Ronald Koeman. A kispadon: Flekken, Roefs (kapusok), Aké, Depay, Geertruida, Hato, J. Kluivert, Koopmeiners, N. Lang, De Roon, Summerville, Til, Weghorst, Wieffer.
SVÉDORSZÁG: Nordfeldt – Lagerbielke, Hien, Lindelöf – Karlström – Bernhardsson, Nygren, Ayari, G. Gudmundsson – Isak, Gyökeres. Szövetségi kapitány: Graham Potter. A kispadon: V. Johansson, Zetterström (kapusok), T. Ali, Bergvall, Ekdal, Elanga, H. Johansson, Nilsson, Sema, E. Smith, Starfelt, Stroud, Svanberg, Svensson, Zeneli.
Gól: Brobbey (5., 17.)

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Hollandia foci vb 2026 vb 2026 Svédország
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