Vívó Eb: nyolcadik a női tőrcsapat

Négy válogatott csak a nyolc között kapcsolódott be az Európa-bajnoki küzdelmekbe a női tőrcsapatok szombati versenynapján – köztük volt, negyedik rangsorolási számmal a magyar is.

A Kollár Anna, Kondricz Kata, Papp Jázmin, Pásztor Flóra összeállítású négyes természetesen rendkívül csalódott volt azok után, hogy a negyeddöntőt elveszítette az ukránok ellen, később az 5–8. helyért sem tudott nyerni, ez pedig azt jelentette, hogy a kvartett Antonyban a nyolcadik helyen zárt.

EURÓPA-BAJNOKSÁG, ANTONY

Tőr. Nők. Negyeddöntő: Ukrajna–Magyarország 45:39 (Kondricz 0, Papp 0, Pásztor –6). Az 5–8. helyért: Lengyelország–Magyarország 45:40 (Kondricz +10, Papp –1, Pásztor –6, Kollár –8). A 7. helyért: Orosz csapat–Magyarország 45:33 (Kondricz +3, Pásztor –1, Kollár –14)