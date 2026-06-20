Nemzeti Sportrádió

Vívó Eb: nyolcadik a női tőrcsapat

KOVÁCS ERIKAKOVÁCS ERIKA
• Antony
2026.06.20. 17:56
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Pásztor Flóra és Kondricz Kata (Fotó: Czinege Melinda)
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Kollár Anna Papp Jázmin vívó Eb Kondricz Kata Pásztor Flóra
Egyetlen meccset sem nyert az Európa-bajnokságon női tőrcsapatunk – kiemelésének köszönhetően a nyolcadik lett.

Négy válogatott csak a nyolc között kapcsolódott be az Európa-bajnoki küzdelmekbe a női tőrcsapatok szombati versenynapján – köztük volt, negyedik rangsorolási számmal a magyar is. 

A Kollár Anna, Kondricz Kata, Papp Jázmin, Pásztor Flóra összeállítású négyes természetesen rendkívül csalódott volt azok után, hogy a negyeddöntőt elveszítette az ukránok ellen, később az 5–8. helyért sem tudott nyerni, ez pedig azt jelentette, hogy a kvartett Antonyban a nyolcadik helyen zárt. 

EURÓPA-BAJNOKSÁG, ANTONY

Tőr. Nők. Negyeddöntő: Ukrajna–Magyarország 45:39 (Kondricz 0, Papp 0, Pásztor –6). Az 5–8. helyért: Lengyelország–Magyarország 45:40 (Kondricz +10, Papp –1, Pásztor –6, Kollár –8). A 7. helyért: Orosz csapat–Magyarország 45:33 (Kondricz +3, Pásztor –1, Kollár –14)  

 

Kollár Anna Papp Jázmin vívó Eb Kondricz Kata Pásztor Flóra
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