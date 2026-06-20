Nemzeti Sportrádió

Ronald Koeman támadót cserélt, Graham Potter nem változtatott – íme, a holland–svéd meccs kezdői

VARGA BALÁZSVARGA BALÁZS
2026.06.20. 17:44
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Ronald Koeman csak egy helyen változtatott azon a kezdőcsapaton, amely Japán ellen állt fel (Fotó: Getty Images)
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A Hollandia–Svédország csoportrangadó 19 órakor kezdődik a labdarúgó-világbajnokság F jelű négyesének 2. fordulójában. A két szövetségi kapitány kijelölte kezdőcsapatát: Ronald Koeman ezúttal Crysencio Summerville helyett Brian Brobbey-t tette be a támadósorba, Graham Potter viszont egy helyen sem változtatott az első mérkőzéshez képest.

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ
F-CSOPORT
HOLLANDIA–SVÉDORSZÁG – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
Houston, NRG Stadion, 19 óra (Tv: M4 Sport). Vezeti: Michael Oliver (angol)
HOLLANDIA: Verbruggen – Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven – Gravenberch, F. de Jong, Reijnders – Malen, Brobbey, Gakpo. Szövetségi kapitány: Ronald Koeman
A kispadon: Flekken, Roefs (kapusok), Aké, Depay, Geertruida, Hato, J. Kluivert, Koopmeiners, N. Lang, De Roon, Summerville, Til, Weghorst, Wieffer
SVÉDORSZÁG: Nordfeldt – Lagerbielke, Hien, Lindelöf – Karlström – Bernhardsson, Nygren, Ayari, G. Gudmundsson – Isak, Gyökeres. Szövetségi kapitány: Graham Potter
A kispadon: V. Johansson, Zetterström (kapusok), T. Ali, Bergvall, Ekdal, Elanga, H. Johansson, Nilsson, Sema, E. Smith, Starfelt, Stroud, Svanberg, Svensson, Zeneli

 

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