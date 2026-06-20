Ronald Koeman támadót cserélt, Graham Potter nem változtatott – íme, a holland–svéd meccs kezdői

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ

F-CSOPORT

HOLLANDIA–SVÉDORSZÁG – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

Houston, NRG Stadion, 19 óra (Tv: M4 Sport). Vezeti: Michael Oliver (angol)

HOLLANDIA: Verbruggen – Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven – Gravenberch, F. de Jong, Reijnders – Malen, Brobbey, Gakpo. Szövetségi kapitány: Ronald Koeman

A kispadon: Flekken, Roefs (kapusok), Aké, Depay, Geertruida, Hato, J. Kluivert, Koopmeiners, N. Lang, De Roon, Summerville, Til, Weghorst, Wieffer

SVÉDORSZÁG: Nordfeldt – Lagerbielke, Hien, Lindelöf – Karlström – Bernhardsson, Nygren, Ayari, G. Gudmundsson – Isak, Gyökeres. Szövetségi kapitány: Graham Potter

A kispadon: V. Johansson, Zetterström (kapusok), T. Ali, Bergvall, Ekdal, Elanga, H. Johansson, Nilsson, Sema, E. Smith, Starfelt, Stroud, Svanberg, Svensson, Zeneli