Nemzeti Sportrádió

Tarolnak a Real Madrid játékosai – statisztika

B. A. P.B. A. P.
2026.06.26. 07:10
Címkék
foci vb 2026 Real Madrid vb-hírfolyam statisztika
Foci vb 2026
1 órája

Törökország továbbra is hibátlan a házigazdák ellen – statisztikák

Megdőlt a gólrekord a világbajnokságot történetében; tarolnak a Real Madrid-játékosai.

 

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