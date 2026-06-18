Foci vb 2026
Magyar foci
Külföldi foci
Kézi
Amerika
F1
Egyéni
Csapat
Galéria
Belépés
Nemzeti Sportrádió
Friss hírek napi bontásban
Foci-vb-program
Foci-vb-keretek
Sportműsor
MOL Balaton-átevezés
Képes Sport
Csupasport
Hátsó füves
Utánpótlássport
Panama meglepi Ghánát? – elkezdődött az első éjjeli meccs
CS. M.
0
Tetszik
2026.06.18. 01:07
Fotó: Getty Images
Megosztás
0
Tetszik
Címkék
Panama
foci vb 2026
vb 2026
vb-hírfolyam
Ghána
Foci vb 2026
1 órája
Vb 2026: Ghána–Panama
Antoine Semenyo a kezdőben kapott helyett, Inaki Williams és az egykor a Honvédban futballozó Aníbal Godoy a kispadon kezdi a mérkőzést.
Panama
foci vb 2026
vb 2026
vb-hírfolyam
Ghána
0 Komment
Legfrissebb hírek
2 gól, 7 lövés, 2 kulcspassz – Harry Kane lett a horvátok elleni vb-meccs legjobbja
Foci vb 2026
59 perce
Vb 2026: Ghána–Panama
Foci vb 2026
1 órája
Anglia megidézte a mitikus londoni döntőt, Kane utolérte Linekert a horvátok ellen
Foci vb 2026
1 órája
10 meccs, 0 gól – Cristiano Ronaldónak 2022 óta nem sikerül betalálnia nagy tornákon
Foci vb 2026
1 órája
Harry Kane: Teljes gázzal mentünk, és a horvátok nem tudták tartani a lépést
Foci vb 2026
1 órája
Kane a 10. vb-gólját is megszerezte, a horvátok ellen először megismételt tizenegyesből – videók
Foci vb 2026
1 órája
Mindörökké Messi! – Deák Zsigmond jegyzete
Foci vb 2026
1 órája
Semenyo kezd Panama ellen, Inaki Williams nem – íme, a kezdőcsapatok!
Foci vb 2026
1 órája
Ezek is érdekelhetik