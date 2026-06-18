Nemzeti Sportrádió

Panama meglepi Ghánát? – elkezdődött az első éjjeli meccs

CS. M.CS. M.
2026.06.18. 01:07
Fotó: Getty Images
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Panama foci vb 2026 vb 2026 vb-hírfolyam Ghána
Foci vb 2026
1 órája

Vb 2026: Ghána–Panama

Antoine Semenyo a kezdőben kapott helyett, Inaki Williams és az egykor a Honvédban futballozó Aníbal Godoy a kispadon kezdi a mérkőzést.

 

Panama foci vb 2026 vb 2026 vb-hírfolyam Ghána
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