Nemzeti Sportrádió

Nyolc párosítást már ismerünk az egyenes kieséses szakaszból

P. GY. B. P. GY. B.
2026.06.27. 04:31
Paraguay biztos továbbjutó (Fotó: Getty Images)
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Az L-csoport zárása után hivatalosan is eldőlt, hogy a négy pontot szerző csoportharmadikok továbbjutnak, így Svédország, Ecuador, Bosznia-Hercegovina és Paraguay is ott van a 32 között.

Egyelőre nyolc párosítás ismert a 16 közé jutásért vívott mérkőzésekből: Németország–Paraguay, Franciaország–Svédország, Dél-Afrika–Kanada, Hollandia–Marokkó, Egyesült Államok–Bosznia-Hercegovina, Brazília–Japán, Elefántcsontpart–Norvégia, Argentína–Zöld-foki-szigetek.

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