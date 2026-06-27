Nyolc párosítást már ismerünk az egyenes kieséses szakaszból

Az L-csoport zárása után hivatalosan is eldőlt, hogy a négy pontot szerző csoportharmadikok továbbjutnak, így Svédország, Ecuador, Bosznia-Hercegovina és Paraguay is ott van a 32 között.

Egyelőre nyolc párosítás ismert a 16 közé jutásért vívott mérkőzésekből: Németország–Paraguay, Franciaország–Svédország, Dél-Afrika–Kanada, Hollandia–Marokkó, Egyesült Államok–Bosznia-Hercegovina, Brazília–Japán, Elefántcsontpart–Norvégia, Argentína–Zöld-foki-szigetek.