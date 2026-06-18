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Nem volt könnyű, de meglett: Kolumbia győzelemmel kezdett
CS. M.
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2026.06.18. 06:03
Fotó: Getty Images
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