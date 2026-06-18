Nemzeti Sportrádió

Nem volt könnyű, de meglett: Kolumbia győzelemmel kezdett

CS. M.CS. M.
2026.06.18. 06:03
Fotó: Getty Images
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A Bayern München támadója gólpasszt és gólt szerzett, de így sem jött könnyen a dél-amerikaiak győzelme.

 

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