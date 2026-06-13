Nemzeti Sportrádió

Letartóztattak két német állampolgárságú bosnyák szurkolót Torontóban

2026.06.13. 18:35
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Fotó: Getty Images
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Bosznia-Hercegovina foci vb 2026 vb 2026
Letartóztattak két német állampolgárságú bosnyák szurkolót a Kanada–Bosznia-Hercegovina világbajnoki labdarúgó-mérkőzés helyszínén.

Az 1–1-re végződött pénteki torontói találkozó alatt rendzavarás tört ki a vendégszektorban, és amikor a rendfenntartók közbeléptek, a két bosnyák drukker a rendőrökre támadt. Őket kiemelték a tömegből. Az akció során két rendőr könnyebb sérüléseket szenvedett.

A 25, illetve 27 éves szurkoló gyorsított eljárás keretében áll bíróság elé Torontóban.

 

Bosznia-Hercegovina foci vb 2026 vb 2026
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