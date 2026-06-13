Letartóztattak két német állampolgárságú bosnyák szurkolót Torontóban

Az 1–1-re végződött pénteki torontói találkozó alatt rendzavarás tört ki a vendégszektorban, és amikor a rendfenntartók közbeléptek, a két bosnyák drukker a rendőrökre támadt. Őket kiemelték a tömegből. Az akció során két rendőr könnyebb sérüléseket szenvedett.

A 25, illetve 27 éves szurkoló gyorsított eljárás keretében áll bíróság elé Torontóban.