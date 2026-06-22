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Így néz ki a francia és az iraki öltöző, bő egy órával a meccs előtt
M. B.
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2026.06.22. 21:57
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Címkék
foci vb 2026
vb 2026
Franciaország
Irak
Fotó: Getty Images
Fotó: Getty Images
foci vb 2026
vb 2026
Franciaország
Irak
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