Nemzeti Sportrádió

Ha vb és június 14., akkor pazar brazil gólok három tornáról – vb-videók

K. Zs.K. Zs.
2026.06.14. 14:04
Sócrates 60 meccsen 22 gólt szerzett a brazil válogatottban (Fotó: Getty Images)
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Mi történt ezen a napon a labdarúgó-világbajnokságokon? A vb-k történetében hétszer játszottak hosszabbításba torkolló finálét, de csupán egyszer fordult elő, hogy a két döntős a négy év múlva következő tornán is hosszabbításos meccset vívjon egymással. Az NSZK és Anglia e sajátos párviadalának második, 1970. június 14-i epizódja, pazar brazil gólok három vb-ről (1970, 1978, 1982), a negyvenhez közelítő Roger Milla nagy pillanatai 1990-ből, egy 1978-as holland 5–1, 2014 első nagy Costa Rica-i győzelme, valamint a 2018-as rajt gólzuhataga is szerepel videókkal bőségesen felszerelt retrónkban.

A videókra épülő összeállítás ide kattintva nézhető/olvasható.
 

 

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