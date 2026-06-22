Nemzeti Sportrádió

Elkezdődött az Uruguay–Zöld-foki-szigetek találkozó

B. A. P.B. A. P.
2026.06.22. 00:04
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foci vb 2026 Zöld-foki-szigetek Uruguay
Foci vb 2026
1 órája

Vb 2026: Uruguay–Zöld-foki-szigetek 2–1

Uruguay ellen kiderülhet, mennyire volt egyszeri, kifutott eredmény a Zöld-foki-szigetek döntetlenje a spanyolok ellen az első fordulóban.

 

foci vb 2026 Zöld-foki-szigetek Uruguay
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