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Elkezdődött az Uruguay–Zöld-foki-szigetek találkozó
B. A. P.
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2026.06.22. 00:04
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Címkék
foci vb 2026
Zöld-foki-szigetek
Uruguay
Foci vb 2026
1 órája
Vb 2026: Uruguay–Zöld-foki-szigetek 2–1
Uruguay ellen kiderülhet, mennyire volt egyszeri, kifutott eredmény a Zöld-foki-szigetek döntetlenje a spanyolok ellen az első fordulóban.
foci vb 2026
Zöld-foki-szigetek
Uruguay
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