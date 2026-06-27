Foci vb 2026
Magyar foci
Külföldi foci
Kézi
Amerika
F1
Egyéni
Csapat
Galéria
Belépés
Nemzeti Sportrádió
Friss hírek napi bontásban
Foci-vb-program
Foci-vb-keretek
Sportműsor
MOL Balaton-átevezés
Képes Sport
Csupasport
Hátsó füves
Utánpótlássport
Egy angol már felemelte a vb-trófeát – fotó
T. Z.
0
Tetszik
2026.06.27. 21:45
Megosztás
0
Tetszik
Címkék
foci vb 2026
Anglia
vb 2026
Méghozzá egy kisfiú, persze az eredeti trófea másolatát a válogatott Panama elleni összecsapása előtt, a MetLife Stadionban.
Fotó: Getty Images
foci vb 2026
Anglia
vb 2026
0 Komment
Legfrissebb hírek
Vb 2026: Horvátország–Ghána
Foci vb 2026
6 perce
Vb 2026: Panama–Anglia
Foci vb 2026
7 perce
Megvannak a panamai–angol és a horvát–ghánai meccs kezdőcsapatai
Foci vb 2026
52 perce
Kane, Saka és Rashford is kezd az angoloknál Panama ellen – kezdőcsapatok
Foci vb 2026
59 perce
Érkeznek a szurkolók a stadionba az angolok meccsére – fotók
Foci vb 2026
1 órája
A volt MLS-játékos beszólt Bielsának és Mourinhónak is
Foci vb 2026
2 órája
Újra a németek meccsén működik közre a marokkói játékvezető
Foci vb 2026
2 órája
A potyázó Muslera elnézést kért a vb-n nyújtott teljesítménye miatt
Foci vb 2026
2 órája
Ezek is érdekelhetik