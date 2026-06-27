Nemzeti Sportrádió

Egy angol már felemelte a vb-trófeát – fotó

T. Z.T. Z.
2026.06.27. 21:45
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foci vb 2026 Anglia vb 2026
Méghozzá egy kisfiú, persze az eredeti trófea másolatát a válogatott Panama elleni összecsapása előtt, a MetLife Stadionban.
Panama v England - FIFA World Cup - Group L - New York New Jersey Stadium
Fotó: Getty Images

 

 

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