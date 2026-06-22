Nemzeti Sportrádió

Douét, Théo Hernandezt és Tchouaménit is a kispadra ültette Didier Deschamps – kezdőcsapatok

VARGA BALÁZSVARGA BALÁZS
2026.06.22. 21:53
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Désiré Doué ezúttal a kispadon kezd (Fotó: Getty Images)
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A labdarúgó-világbajnokság I-csoportjának 2. fordulójában a négy évvel ezelőtti ezüstérmes Franciaország az iraki válogatottal csap össze. A franciák szövetségi kapitánya, Didier Deschamps úgy döntött, Désiré Doué, Théo Hernandez és Aurélien Tchouaméni helyett ezúttal Lucas Digne, Manu Koné és Bradley Barcola kezd.

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ
I-CSOPORT
FRANCIAORSZÁG–IRAK – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
Philadelphia, Philadelphia Stadion, 23 óra (Tv: M4 Sport). Vezeti: Drew Fischer (kanadai)
FRANCIAORSZÁG: Maignan – Koundé, Upamecano, W. Saliba, Digne – M. Koné, Rabiot – Olise, O. Dembélé, Barcola – K. Mbappé. Szövetségi kapitány: Didier Deschamps
A kispadon: Risser, Samba (kapusok), Akliouche, Cherki, D. Doué, Gusto, L. Hernandez, T. Hernandez, Kanté, I. Konaté, Lacroix, Mateta, Tchouaméni, M. Thuram, Zaire-Emery
IRAK: Baszil – H. Ali, Tahszin, Hasim, Doszki – Al-Ammari, Z. Iszmail – Bajes, Ikbal, Kaszem – A. Husszein. Szövetségi kapitány: Graham Arnold
A kispadon: Dzs. Hasszan, Talib (kapusok), M. Ali, Amin, Dzsaszim, Fardzsi, Al-Hamadi, Jakob, Junisz, Juszif, Maknzi, Putrosz, Ser, Szadun, Szulaka

 

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