Douét, Théo Hernandezt és Tchouaménit is a kispadra ültette Didier Deschamps – kezdőcsapatok

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ

I-CSOPORT

FRANCIAORSZÁG–IRAK – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

Philadelphia, Philadelphia Stadion, 23 óra (Tv: M4 Sport). Vezeti: Drew Fischer (kanadai)

FRANCIAORSZÁG: Maignan – Koundé, Upamecano, W. Saliba, Digne – M. Koné, Rabiot – Olise, O. Dembélé, Barcola – K. Mbappé. Szövetségi kapitány: Didier Deschamps

A kispadon: Risser, Samba (kapusok), Akliouche, Cherki, D. Doué, Gusto, L. Hernandez, T. Hernandez, Kanté, I. Konaté, Lacroix, Mateta, Tchouaméni, M. Thuram, Zaire-Emery

IRAK: Baszil – H. Ali, Tahszin, Hasim, Doszki – Al-Ammari, Z. Iszmail – Bajes, Ikbal, Kaszem – A. Husszein. Szövetségi kapitány: Graham Arnold

A kispadon: Dzs. Hasszan, Talib (kapusok), M. Ali, Amin, Dzsaszim, Fardzsi, Al-Hamadi, Jakob, Junisz, Juszif, Maknzi, Putrosz, Ser, Szadun, Szulaka