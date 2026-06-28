Az uruguayi és a mexikói futballról, az ETO új vezetőedzőjéről – egy Mexikóben dolgozó uruguayi edző szemszögéből

A harmincnégy évesen a mexikói élvonalban vezetőedzőként dolgozó uruguayi Martín Varini lapunknak részletesen beszélt – még a Spanyolország–Uruguay világbajnoki csoportmérkőzést megelőzően – a mexikói és az uruguayi futball közötti különbségekről, a Liga MX sajátosságairól, klubja, a Necaxa hosszú távú építkezéséről, a fiatal játékosok szerepéről, valamint arról is, mit vár az ETO FC új mexikói edzőjétől, Efraín Juáreztől.

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