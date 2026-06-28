Nemzeti Sportrádió

Az uruguayi és a mexikói futballról, az ETO új vezetőedzőjéről – egy Mexikóben dolgozó uruguayi edző szemszögéből

2026.06.28. 12:40
null
Martín Varini (Fotó: Getty Images)
Címkék
foci vb 2026 vb 2026 Martín Varini Mexikó Uruguay

A harmincnégy évesen a mexikói élvonalban vezetőedzőként dolgozó uruguayi Martín Varini lapunknak részletesen beszélt – még a Spanyolország–Uruguay világbajnoki csoportmérkőzést megelőzően – a mexikói és az uruguayi futball közötti különbségekről, a Liga MX sajátosságairól, klubja, a Necaxa hosszú távú építkezéséről, a fiatal játékosok szerepéről, valamint arról is, mit vár az ETO FC új mexikói edzőjétől, Efraín Juáreztől.

Cikkünk itt olvasható!

Foci vb 2026
51 perce

A Club Necaxa kispadjáról: ezért más Uruguay és Mexikó futballja

„Ez a sport határozza meg az életünket, ezért olyan erős a győzni akarás kultúrája nálunk.”

 

 

foci vb 2026 vb 2026 Martín Varini Mexikó Uruguay
Legfrissebb hírek

„Életem egyik legrosszabb napja ez” – de Nico Williams nem adja fel

Foci vb 2026
19 perce

Gólszerző testvérpár

Foci vb 2026
38 perce

A Club Necaxa kispadjáról: ezért más Uruguay és Mexikó futballja

Foci vb 2026
51 perce

Gakpo gyászol, de marad a holland válogatottal

Foci vb 2026
1 órája

Az uruguayiak repülni fognak – de nem együtt

Foci vb 2026
1 órája

Videó: Cristiano Ronaldo nem állt meg az újságíróknak, de röviden reagált a Kolumbia elleni döntetlenre

Foci vb 2026
1 órája

Ibrahimovicnál egyértelmű, ki a vb fő esélyese

Foci vb 2026
2 órája

„Különleges érzés” – a meccs legjobbjának megválasztott Mahrez az első vb-góljáról

Foci vb 2026
2 órája
Ezek is érdekelhetik