Az amerikaiak már a biztos csoportelsőségüket ünneplik

Azzal, hogy a D-csoport 2. fordulójának második meccsén Paraguay legyőzte Törökországot, az is eldőlt, hogy a két meccs után 6 ponttal álló, szombaton Ausztráliát 2–0-ra megverő Egyesült Államok megnyerte a D-csoportot.
Az amerikaiak ugyanis a 3 ponttal mögöttük álló Ausztráliával és Paraguayjal már nem játszanak, mind a kettőt megverték, a törököknek pedig egy fordulóval a vége előtt még nincs pontjuk. Tehát, mivel egyenlő pontszám esetén az egymás elleni eredmény dönt, az amerikaiakat már nem tudják megelőzni a riválisok – ezt meg is ünnepelte az amerikai válogatott egy posztban a közösségi oldalán.
Az amerikai a második válogatott a szintén házigazda Mexikó után, amely biztosan csoportgyőztesként jut tovább.
|D-CSOPORT
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Egyesült Államok
2
2
–
–
6–1
+5
6
|2. Ausztrália
2
1
–
1
2–2
0
3
|3. Paraguay
2
1
–
1
2–4
–2
3
|4. Törökország
2
–
–
2
0–3
–3
0