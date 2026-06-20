Az amerikaiak már a biztos csoportelsőségüket ünneplik

Azzal, hogy a D-csoport 2. fordulójának második meccsén Paraguay legyőzte Törökországot, az is eldőlt, hogy a két meccs után 6 ponttal álló, szombaton Ausztráliát 2–0-ra megverő Egyesült Államok megnyerte a D-csoportot.

Az amerikaiak ugyanis a 3 ponttal mögöttük álló Ausztráliával és Paraguayjal már nem játszanak, mind a kettőt megverték, a törököknek pedig egy fordulóval a vége előtt még nincs pontjuk. Tehát, mivel egyenlő pontszám esetén az egymás elleni eredmény dönt, az amerikaiakat már nem tudják megelőzni a riválisok – ezt meg is ünnepelte az amerikai válogatott egy posztban a közösségi oldalán.

Az amerikai a második válogatott a szintén házigazda Mexikó után, amely biztosan csoportgyőztesként jut tovább.

GOT THE GROUP! ✅ pic.twitter.com/evUyQN8cxF — U.S. Soccer Men's National Team (@USMNT) June 20, 2026