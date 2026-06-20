Nemzeti Sportrádió

Az amerikaiak már a biztos csoportelsőségüket ünneplik

2026.06.20. 10:08
null
Címkék
Egyesült Államok foci vb 2026 vb 2026
Az amerikai labdarúgó-válogatott Paraguay Törökország elleni sikere (1–0) után a közösségi oldalán már a csoportelsőségét ünnepli a labdarúgó-vb D jelű négyesében.

 

Azzal, hogy a D-csoport 2. fordulójának második meccsén Paraguay legyőzte Törökországot, az is eldőlt, hogy a két meccs után 6 ponttal álló, szombaton Ausztráliát 2–0-ra megverő Egyesült Államok megnyerte a D-csoportot.

Az amerikaiak ugyanis a 3 ponttal mögöttük álló Ausztráliával és Paraguayjal már nem játszanak, mind a kettőt megverték, a törököknek pedig egy fordulóval a vége előtt még nincs pontjuk. Tehát, mivel egyenlő pontszám esetén az egymás elleni eredmény dönt, az amerikaiakat már nem tudják megelőzni a riválisok – ezt meg is ünnepelte az amerikai válogatott egy posztban a közösségi oldalán.

Az amerikai a második válogatott a szintén házigazda Mexikó után, amely biztosan csoportgyőztesként jut tovább. 

D-CSOPORT

M

Gy

D

V

L–K

Gk 

P   

1. Egyesült Államok

2

2

6–1

+5 

6   

2. Ausztrália

2

1

1

2–2

  0 

3   

3. Paraguay

2

1

1

2–4

–2 

3   

4. Törökország

2

2

0–3

–3 

0   

VB 2026, A D-CSOPORT ÁLLÁSA

 

 

  

 

Egyesült Államok foci vb 2026 vb 2026
Legfrissebb hírek

Paraguay: „Akkor sem haltunk meg, amikor az emberek már eltemettek minket”

Foci vb 2026
10 perce

Fegyelmezett védők és veszélyes svéd csatárok várnak a hollandokra

Foci vb 2026
33 perce

Így vette át a meccs embere díjat a paraguayi gólszerző

Foci vb 2026
54 perce

Vb 2026: megsérült Raphinha combja

Foci vb 2026
2 órája

Arda Güler: Elnézést kérek a török néptől, szégyelljük magunkat

Foci vb 2026
2 órája

Két gól az első két percben, Brazília hármat vágott – a kilencedik játéknap 7 gólja egy helyen

Foci vb 2026
2 órája

Montella: Büszke vagyok a játékosaimra, ilyen a futball

Foci vb 2026
2 órája

Hiába a rengeteg próbálkozás, Törökország nem tudott betalálni – STATISZTIKÁK

Foci vb 2026
3 órája
Ezek is érdekelhetik