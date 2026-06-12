Ami Szon Hung Minnek nem ment, Hvang In Bomnak igen – Dél-Korea 0–1-ről fordítva darálta be a cseheket

A labdarúgó-világbajnokság A-csoportjában az 1. forduló második meccsén Dél-Korea és Csehország találkozott egymással. A szünet után az európai csapat szerezte meg a vezetést, de a távol-keleti válogatott fordított, és 2–1-re megnyerte a mérkőzést.

A mérkőzésről szóló összefoglalónk itt olvasható! VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ

A-CSOPORT

DÉL-KOREA–CSEHORSZÁG 2–1 (0–0)

Guadalajara, Guadalajara Stadion, 44 985 néző. Vezette: Amin Omar (egyiptomi)

DÉL-KOREA: Kim Szung Gju – I Han Bom, Kim Min Dzse, I Ki Hjuk – Szol Jung Vu, Hvang In Bom (Kim Dzsin Gju, 84.), Pek Szung Ho (Pak Dzsin Szop, 84.), I Te Szok (Om Dzsi Szung, 69.) – I Kang In, I Dzse Szung (Hvang Hi Csan, 62.) – Szon Hung Min (O Hjon Gju, 69.). Szövetségi kapitány: Hong Mjung Bo

CSEHORSZÁG: Kovár – Chaloupek, Hranác, Krejcí – Coufal, Soucek, Sojka (Chytil, 84.), Zeleny – Sulc (Hlozek, 64.), Provod (Sadílek, 64.) – Schick (Chory, 64.). Szövetségi kapitány: Miroslav Koubek

Gólszerző: Hvang In Bom (67.), O Hjon Gju (80.), ill. Krejcí (59.)

