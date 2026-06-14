Nemzeti Sportrádió

A meccs legjobbja lett

P. K.P. K.
2026.06.14. 09:10
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Nestory Irankunda foci vb 2026 vb 2026 Törökország Ausztrália
A FIFA az ausztrálok első gólját szerző Watford-csatárt, Nestory Irankundát választotta meg a törökök elleni, 2–0-s ausztrál győzelmet hozó mérkőzés legjobbjának.

 

 

 

 

Nestory Irankunda foci vb 2026 vb 2026 Törökország Ausztrália
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