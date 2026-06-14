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A meccs legjobbja lett
P. K.
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2026.06.14. 09:10
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Címkék
Nestory Irankunda
foci vb 2026
vb 2026
Törökország
Ausztrália
A FIFA az ausztrálok első gólját szerző Watford-csatárt, Nestory Irankundát választotta meg a törökök elleni, 2–0-s ausztrál győzelmet hozó mérkőzés legjobbjának.
Nestory Irankunda
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vb 2026
Törökország
Ausztrália
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