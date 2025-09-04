Jubiláns góljával verte meg Wales a kazahokat

Sokkal többet birtokolta a labdát, több helyzetet alakított ki, többször lőtt kapura a kazah válogatott vendégeként Wales nemzeti csapata, amely a 24. percben szerezte meg a vezetést. Ekkor a Wrexham centere, Kieffer Moore döntött úgyhogy méltón ünnepelné meg ötvenedik válogatottságát, s egy jobb oldali szabadrúgás után bevette Temirlan Anarbekov kapuját. A brit csapat ezután is kézben tartotta a mérkőzést, és noha újabb gólt már nem tudott szerezni, magabiztos győzelmet aratott.

EURÓPAI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐK

J-CSOPORT

Kazahsztán–Wales 0–1 (K. Moore 24.)

20.45: Liechtenstein–Belgium, Vaduz