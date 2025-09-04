Nemzeti Sportrádió

Gyermeket vár a Győr női kézilabdacsapatának eddigi kapitánya

2025.09.04. 16:14
Kari Brattset Dale gyermeket vár (Fotó: Szabó Miklós)
Második gyermekét várja Kari Brattset Dale, a magyar bajnoki és Bajnokok Ligája-címvédő Győri Audi ETO kézilabdacsapatának eddigi kapitánya.

Nagyon boldogok vagyunk, hogy bővül a családunk. Persze, kicsit szomorú, hogy egy kis időre kiesek a kézilabdázásból, de bízom benne, ez csak még több motivációt ad majd, hogy erősebben térjek vissza a csapathoz” – idézte a kisalföldi klub közösségi oldalának bejegyzése a 34 esztendős, olimpiai, világ- és Európa-bajnok norvég játékost.

A klub hétfőn jelentette be, hogy a svéd Anna Lagerquist lett a csapatkapitány, a posztot eddig betöltő Brattset pedig rangidős kapitányként segíti a csapatot és erősíti az összetartást.

Az már nyáron napvilágot látott, hogy az ETO-ból a dán kapus Sandra Toft és az Európa-bajnoki bronzérmes Győri-Lukács Viktória várandós, mellettük immár hasonlóan örömteli ok miatt Brattsetre sem számíthat az egyesület.

 

