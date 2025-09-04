Eltüntethető még Piastri előnye? Tud-e meglepetést okozni a Ferrari a tifosi előtt?

ERRŐL BESZÉLNEK – A LEGFORRÓBB TÉMÁK A PADDOCKBAN

Eltüntethető Piastri előnye?

Lando Norris jó formában érkezett meg a nyári szünetről, azonban hiába volt a leggyorsabb a Holland Nagydíj mindhárom szabadedzésén, az időmérő legfontosabb pillanatában 12 ezredmásodperccel alulmaradt a csapattársával, Oscar Piastrival szemben, ami alapjaiban pecsételte meg a sorsát. A brit versenyző szinte végig ott lihegett az ausztrál nyakában, de valódi esélye nem mutatkozott az előzésre. A második helye ugyanakkor biztosítottnak tűnt egészen a 65. körig, akkor azonban váratlanul elfüstölt alatta a McLaren, ami a versenye végét jelentette, s lemaradása 16 pont helyett 34 pontra nőtt kilenc nagydíjjal a vége előtt.

Az idei évben a mostani a harmadik alkalom, hogy 20 pont felé emelkedik a kettős között a különbség, és az első, hogy az egy futamgyőzelemnyit is meghaladja. Az idénynyitó után a nyolcadikként befutó Piastri lemaradása volt 23 pont, míg a két McLaren-pilóta montreali ütközése után Norris hátránya volt 22 pont. Noha ez is jól mutatja, hogy a szezon első szakaszában inkább az ausztrál dominált, az elmúlt időszakban a brit magához képest kiegyensúlyozottabbá vált, és a nyári szünetig bezárólag sikerült 9 pontra csökkentenie a differenciát.

Figyelembe véve, hogy a wokingi alakulatnak pont egy négy nagydíjat felölelő sikerszériája szakadt meg, és a gárda a rekordot jelentő, sorozatban megszerzett öt kettős győzelem kapujában bukott el, miközben összességében már hét kettős sikernél jár az idén, nem kecsegtet túl sok reménnyel Norris számára. Ha azt vesszük alapul, hogy a két mclarenes 1-2-ben szeli át a versenyeket, akkor a britnek alapból zsinórban ötször kellene legyőznie a csapattársát ahhoz, hogy teljesen eltüntesse a lemaradását, még úgy is, hogy lesz egy sprintverseny a soron következő öt nagydíjon.

Ha az idei szezont nézzük, Norris egyetlen alkalommal tudta két egymást követő futamon is legyőzni a márkatársát, így valószerűtlennek tűnik, hogy most sorozatban ötször sikerülne neki. Ráadásul Piastri egyetlen sikerrel vissza is venné a vezetést, így ha az ausztrál nem nullázik legalább egyszer az idén, akkor Norrisra rendkívül nehéz feladat vár. Persze lehet, pont az fogja megerősíteni, hogy látszólag kevés esélye van, mert így talán lekerül némi nyomás a vállairól, de az eddig is higgadt Piastri tudja, elég kényelmes előnye van ahhoz, hogy szépen beossza az év végéig, így bizonyos szempontból rajta is kisebb lehet a teher.

Pontosan ezért érdekes lesz látni a két versenyző testbeszédét Monzában, illetve azt, hogy miként alakul kettejük közötti csata, és adott esetben, hogyan viszonyulnak egymáshoz a pályán, hiszen Norrisnak nincs igazán vesztenivalója, és tudja, ha a csapattársa nyer, akkor a lemaradása közelebb lesz a két futamgyőzelemnyihez, mint az egyhez…

Mire lehet képes a Ferrari hazai pályán?

Monzában a tifosi az úr, és az egész hétvégét meghatározza az általa teremtett atmoszféra. A vörösbe boruló lelátók előtt a Ferrari összesen húsz alkalommal ünnepelhetett, legutóbb tavaly, amikor Charles Leclerc mártózhatott meg örömmámorban a verseny végén. A jelen ugyanakkor jóval sötétebb, a maranellóiak kettős kiesés után, egy kudarcokkal teli évben érkeznek meg a hazai futamra, miközben tudják, hogy a csapattal az első Olasz Nagydíjára készülő Lewis Hamilton a Zandvoortból hozott rajtbüntetése nyomán alapból hátrányból kezdi a hétvégét.

Ilyen előzmények után még nagyobb nyomás fog nehezedni az idén még győzelem nélkül álló csapatra, hogy valami maradandót alkosson, és visszaadja a reményt a tifosinak. Az alakulatnak ugyanakkor nem lesz könnyű dolga, mivel az idén még nagyobb fölényben lévő McLarent kellene újra megállítania, amire a jelenlegi forma alapján tökéletes hétvégével is kevés esélye van.

Egy évvel ezelőtt Leclerc a merész egy kiállásos stratégiája révén aratott sikert, miközben a wokingiak kétszer cseréltek gumit. A monacói versenyző akkor 2.6 másodperccel szelte át Piastri előtt a célvonalat, míg a dobogó alsó fokára Norris állhatott fel. Noha az eredmény megismétlése távoli célnak tűnik, a Scuderiának van oka reménykedni, hiszen a megújult köntöst kapó SF25-ösnek várhatóan sokkal jobban fog feküdni a monzai aszfaltcsík, mint a zandvoorti.

Az idén már öt dobogós helyezést számláló Leclerc pontosan ezért hisz benne, hogy adott esetben meglepetést okozhatnak, hiszen az elmondása szerint már tavaly sem számított rá, hogy esélye lehet a sikerre. Reálisan nézve persze a harmadik hely lehet az elérhető, és az sem lesz sétagalopp, hiszen a wokingiak mögött sokszor eléggé összesűrűsödik a mezőny, ráadásul az Olaszországban az átlagnál fontosabbnak számító időmérő nem a Ferrari idei erőssége.

A sikerekkel a vesztébe rohan Hadjar?

Hadjar egyre közelebb a Red Bullhoz (Fotó: AFP)

Isack Hadjar pályafutása első Formula–1-es versenyén rajthoz sem tudott állni, mert már a felvezető körben összetörte a Racing Bullst, ám azóta fantasztikus formát mutat, remek eredményekkel irányítva magára a figyelmet. A fiatal francia pilóta ráadásul a 15. nagydíján megszerezte első dobogós helyezését is, és óriási fordulatnak kell történnie ahhoz, hogy ne ő legyen jövőre Max Verstappen csapattársa a Red Bullnál.

Az előléptetés ugyanakkor veszélyeket tartogat magában, a „vörös bikák” második számú ülése ugyanis hosszú évek óta pályafutásokat tör derékba, vagy jobb esetben vet vissza évekre, és űzi a középmezőnybe vagy egy sereghajtóhóhoz az adott pilótát. Daniel Ricciardo távozása óta nem volt olyan versenyző, aki önnön akaratából hagyta el a gárdát, és bár a legtovább Sergio Pérez húzta, ő a mezőnyből is kiszorult egy teljes idényre a Red Bull-os kaland után.

A mezőny egyik legkelendőbb ülésé így az elmúlt évek során az egyik legrettegettebbé vált, és maga Hadjar is okkal fogalmazott úgy két hónappal ezelőtt, megijeszti az előléptetés gondolata, és nem áll készen arra, hogy az első számú csapatnál versenyezzen. A franciát már akkor több korábbi F1-es versenyző óva intette a Red Bull-os lehetőségtől, azt javasolva neki, hogy más alakulatoknál puhatolózzon, ám reálisan nézve nem igazán van más opciója, ahová mehetne.

Noha ezek alapján így is tűnhet, hogy Hadjar a vesztébe rohan az elért sikerek miatt, több tényező is van, ami a kezére játszhat, megkönnyíthetve helyzetét az elődjeihez képest. A következő szezon ugyanis teljesen új korszakot nyit meg a sportág történetében, az autók és az erőforrások egy időben alakulnak át, ami alapjaiban írhatja át a most ismert erősorrendet.

Attól függetlenül, hogy az új Red Bull mennyire lesz versenyképes, a megváltozandó gépekhez valamennyi résztvevőnek alkalmazkodnia kell, és nincs garancia arra, hogy Verstappennek azonnal feküdni fog a technika, valamint képes lesz ugyanolyan csodákat művelni az elején, mint manapság. A tapasztalat persze mindenképpen az ő oldalán áll, de olyan sok az ismeretlen tényező, hogy nincs kizárva, Hadjar tud úgy halászni a zavarosban, hogy azzal borsot törjön a bajnok orra alá, aki adott esetben akár a távozás mellett is dönthet 2026-ban, ami teljesen más helyzetet teremtene a francia számára.

Emellett Laurent Mekies személye is elősegítheti, hogy Hadjar minél jobban érezze magát az új környezetben, hiszen az új szakember irányítása alatt a házon belül is változhatnak a viszonyok, és ő ott volt a fiatal francia bemutatkozásakor is. Hadjar tehát hiába evezne elég veszélyes vizekre, ha elfogadná az adandó lehetőséget a Red Bulltól, talán a legjobb pillanatban foglalhatja el a rettegett második számú ülést.

Bár Cunoda minden idegszálával azon lesz, hogy meghiúsítsa azt az összeállást, ehhez a fennmaradó versenyeken extrát kellene mutatnia – és talán az sem lesz elég –, ráadásul jövőre már a japánt protezsáló Honda sem lesz ott a Red Bull mellett.

Rövidebb versenyek, még több sprint?

Ezen a hétvégén üléseznek a Formula–1 vezetői, hogy megvitassák, milyen jövő várhat a sportágra. A sorozat ügyvezető igazgatója, Stefano Domenicali elmondása szerint a témák között fog szerepelni a versenyhétvégék formátumának esetleges megváltoztatása, és a sprinthétvégék számának növelése is. Az olasz szakember újra előhozakodott a fordított rajtrács alkalmazásával is, ami ellen a résztvevők a múltban már többször is ágáltak, és a versenyek lerövidítése is napirendre fog kerülni.

Domenicali szerint a szurkolótábor frissülése, és az új igények kielégítése nagy változásokat is igényel, és szerinte egyértelmű, hogy egyre nagyobb érdeklődés övezi a sprinthétvégéket, miközben a szabadedzések csak egy bizonyos, szűkebb réteget kötnek le, és a szurkolók azt szeretnék, hogy a versenyzők valamilyen eredmény eléréséért küzdjenek. Emellett a futam-összefoglalók népszerűségéből arra következtet, hogy a fiatal nézők nem akarják és tudják olyan hosszú időre lekötni magukat és a figyelmüket, így a versenyek rövidülését szeretnék. Ennek érdekében az F1 az alsóbb szériák irányába mozdulhatna el több, rövidebb futammal a hétvégén.

Két fiatal is lehetőséget kap

Mint ismert, a csapatoknak az idén már négy nagydíjon, autónként két-két első edzésen kell ülést biztosítaniuk olyan pilótának, aki legfeljebb két versenyen állt rajthoz. Az istállók már jól ismert helyszíneket, valamint az idényzáró hétvégét szokták kijelölni ilyen alkalomra, így nem meglepő, hogy az Olasz Nagydíj nyitányán két fiatal arc is fel fog tűnni. A McLaren Alex Dunne-t ülteti a volán mögé, míg az Alpine Paul Aronnak adja át a kormányt. Előbbi a vb-éllovas Piastrit, utóbbi a teljesítménykényszerben lévő Franco Colapintót állítja félre az első egyórás gyakorláson.

MI VÁRHATÓ AZ OLASZ NAGYDÍJON?

Nincs megállás, folytatódik a 2025-ös világbajnokság, amely az utolsó európai állomásához érkezett, a helyszín Monza, ahol a 76. Olasz Nagydíjat rendezik meg. Az ikonikus pálya már a kezdetekben is szerepelt a versenynaptárban, és mindössze egyszer, 1960-ban nem ott rendezték meg az Olasz GP-t.

Az 5793 méter hosszú nyomvonalat legutóbb tavaly aszfaltozták újra, akkor az egykiállásos stratégiát megvalósító Leclerc diadalmaskodott a tifosi legnagyobb örömére. A Pirelli ezúttal nem nyúlt hozzá a gumikiosztáshoz, az előző évhez hasonlóan a C3-as, a C4-es és a C5-ös keveréket bocsátja a csapatok rendelkezésére, ez viszont nem jelenti azt, hogy most sokkal kiszámíthatóbb lesz a taktikai játszma.

Noha egy évvel ezelőtt a mezőny több mint fele kétszer cserélt gumit, és az első tízesből összesen hárman választották az egy kiállást, az idén sok tényező is az egy kiállás felé billenti a mérleg nyelvét. Maga az aszfalt egy év viszonylatában mérsékelten kevésbé koptathatja a gumikat, miközben a pilóták itt vesztik az egyik legtöbb időt a bokszkiállással, és a DRS sem olyan hatékony, ami még tovább nehezíti az előzést, és növeli a pályapozíció fontosságát.

Emellett csapadékra sem lehet számítani a hétvégén, és a várakozások szerint valamennyi eseményt száraz pályán rendeznek meg. Ráadásul valamivel hűvösebb idő is várható, mint egy évvel ezelőtt, ami ugyancsak a gumikopásnak, és ennek megfelelően az egykiállásos taktikának kedvezhet.

Kavarodást egy esetleges virtuális vagy valódi biztonsági autós szakasz idézhet elő, mivel akkor jelentősen csökken a bokszutcában eltöltött idő, így az adott esetben egy kétkiállásos stratégiát is elősegítheti. Emellett persze előfordulhat, hogy pont az egy kiállást teszi még inkább nyereségessé valaki számára, ha az egyetlen kerékcseréjét pont a korlátozás idején tudja teljesíteni.

Ami a történelmi múltat illeti, a jelenlegi versenyzők közül Hamilton a legeredményesebb öt győzelemmel. A hétszeres világbajnokot Fernando Alonso, Leclerc és Verstappen követi a listán egyenként két sikerrel, míg Pierre Gasly egyszer, 2020-ban nyert, méghozzá pályafutása során először.

Ami a jelenlegi formát illeti, a helyszínen legutóbb 2021-ban diadalmaskodó McLaren számít a fő esélyesnek, és normális esetben az jelenti a legnagyobb kérdést, hogy házon belül épp Piastri vagy Norris kerekedik-e felül. Bár a Ferrari mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy visszavágjon a múlt heti kudarc után, remek eredménnyel megörvendeztetve a tifosit, reálisan nézve a dobogó jelentheti az elsődleges célt a maranellóiak számára.

A csapat helyzetét azonban nehezítheti, hogy Hamilton az 5 rajthelyes büntetése miatt a lehető legjobb esetben is csak a hatodik pozícióból indulhatna, így az egyik autója nem az élmezőnyből fog indulni. Persze nincs kétség afelől, hogy a brit mindent bele fog adni, hogy bizonyítson az első Olasz GP-jén Ferrari-versenyzőként.

A pódiumért a várakozások szerint Verstappen, a Mercedes és akár a Williams vagy a Racing Bulls is csatába szállhat, a McLaren mögötti sorrendet nagyrészt az időmérő és a rajt alakulása fogja meghatározni akkor, ha nincs váratlan történés a versenyen. Az olaszországi verseny azonban nem sokszor fullad teljes unalomba, az elmúlt évekből elég csak kiemelni Gasly sikerét 2020-ban, vagy a McLaren kettős győzelmét 2022-ben.

A VILÁGBAJNOKSÁG ÁLLÁSA PILÓTÁK GYŐZELEM DOBOGÓ PONTSZERZÉS PONT 1. Oscar Piastri 7 13 18 309 2. Lando Norris 5 12 16 275 3. Max Verstappen 2 6 16 205 4. George Russell 1 6 16 184 5. Charles Leclerc – 5 14 151 6. Lewis Hamilton – – 14 109 7. Andrea Kimi Antonelli – 1 9 64 8. Alexander Albon – – 10 64 9. Nico Hülkenberg – 1 5 37 10. Isack Hadjar – 1 7 37 11. Lance Stroll – – 6 32 12. Fernando Alonso – – 6 30 13. Esteban Ocon – – 7 28 14. Pierre Gasly – – 5 20 15. Liam Lawson – – 4 20 16. Oliver Bearman – – 5 16 17. Carlos Sainz – – 7 16 18. Gabriel Bortoleto – – 3 14 19. Cunoda Juki – – 6 12

KONSTRUKTŐRÖK 1. McLaren-Mercedes 584 2. Ferrari 260 3. Mercedes 248 4. Red Bull-Honda 214 5. Williams-Mercedes 80 6. Aston Martin-Mercedes 62 7. Racing Bulls-Honda 60 8. Sauber-Ferrari 51 9. Haas-Ferrari 44 10. Alpine-Renault 20