Négy éve még nulla élvonalbeli meccs volt a lábában, most Eb-döntőbe lőtte Angliát – Ollie Watkins rászolgált a dicsőségre

Az angolok egyenlítő gólját megszerző Harry Kane alaposan elfáradt a Hollandia elleni szerdai elődöntő hajrájára, így hiába állt hosszabbításra a meccs, Gareth Soutgate szövetségi kapitány úgy döntött, a 81. percben becseréli a tornán eddig mindössze 20 játékpercet kapó Ollie Watkinst, aki a dánok elleni csoportmeccs óta nem lépett pályára. Nos, tíz perccel később, már a rendes játékidő hosszabbításában Cole Palmer passzolt a tizenhatoson belül az Aston Villa csatárának, aki jobbal átvette a labdát a tizenegyespont vonalában, kissé kisodródva, majd pazar mozdulattal kilőtte a hosszú alsó sarkot. A helyzet nehézségét jól jelzi, hogy a várható gólmutató alapján Watkins lövése egy 0.06 xG-nyi lehetőség volt, ami annyit tesz, az erről a helyről eleresztett 100 lövésből mindössze hat megy be. Ez bement!

„Nehéz szavakat találnom... Hetek óta vártam egy ilyen pillanatra, és nagyon sok munkám van abban, hogy most itt tartok. Megkaptam a lehetőséget, és megragadtam. Esküszöm, megmondtam Cole-nak, hogy ma beállunk csereként, és gólpasszt ad nekem. Már amikor megkapta a labdát, tudtam, hogy engem fog megjátszani. Amikor a lövésem után a labda kikötött a sarokban, az csodálatos érzés volt” – mondta a meccs után hőssé váló Watkins, aki Eb-döntőbe lőtte csapatát. Nos, az nem meglepő, hogy egy ilyen tett után róla ír a világsajtó, az viszont annál inkább, hogy a legtöbben egy teljesen váratlan, korábban meg nem énekelt hősként kezelik. Persze, cserecsatárként, perememberként nem volt evidens, hogy ő dönti el a dortmundi rangadót, de ha karrierje alakulására, s főleg legutóbbi idényére tekintünk vissza, akkor sejthető volt, hogy egyszer eljön az ő ideje...

A lövés, amely beírta Watkinst a futballtörténelembe... (Fotók: Getty Images)

Az Anglia dél-nyugati részén fekvő Torquay városában született Ollie Watkins egy közeli település csapatában, az Exeter Cityben kezdett el futballozni, majd kölcsönben az angol hatodosztályban szereplő, „méltán híres” Weston-super-Mar AFC játékosa lett, 19 évesen. Itt álljunk is meg egy percre, mert sok csodasztoriról, hihetetlen felemelkedésről olvasni a futballban (elég csak Jamie Vardyra gondolni), de az szavakkal nehezen leírható, amikor valaki kilenc év alatt az angol hatodosztályból odáig jut, hogy Eb-döntőbe lövi hazáját, amely még sosem nyert kontinenstornát... Ez sikerült Watkinsnak.

A most 28 éves csatár 2015-ben visszatért az Exeter Cityhez, majd két évvel később a másodosztályú Brentford FC-hez szerződött, 7 millió euró ellenében. Itt három idényt töltött, melyből a harmadik sikerült messze a legjobban: a Championshipben 46 bajnokin 25 gólt szerzett. Ezt követően egyértelművé vált, hogy 24 évesen végre élvonalbeli futballista lesz belőle, de így is meglepő volt, hogy az Aston Villa a koronavírus-járvány által megtépázott pénzügyi helyzetben 35 millió eurót fizetett érte (persze bónuszokkal). Nos, az üzlet azonnal bevált, Watkins egy emlékezetes mesterhármast is tartalmazó PL-idényben 14 gólig és 5 gólpasszig jutott, de a válogatottban nem mutatkozhatott be, így értelemszerűen a 2021-es Eb-döntőről is lemaradt, amit hazai pályán, a Wembleyben vesztett el szétlövésben Anglia Olaszország ellen.

Nem sajnálta rá a pénzt az Aston Villa, s nem bánta meg

Watkins a következő két Premier League-idényben összesen 26 gólt és 8 gólpasszt termelt, jól futballozott, az angol válogatottban is bemutatkozott, de csapatával nem igazán tudott egyről a kettőre jutni. Egészen jelenlegi edzője, Unai Emery érkezéséig... A baszk szakember Watkinst a hozzá leginkább illő pozícióba helyezte a mögöttünk hagyott 2023–2024-es idényben, ami a támadó számain és az Aston Villa PL-szereplésén is meglátszott. Az angol csatár remekül érkezett a kapu elé, kíméletlen volt a befejezéseknél, jól futotta meg az előtte nyíló területeket és még helyzeteket is kialakított (igaz, rengeteg gólpasszához csapattársai is kellettek). Watkins élete legjobb idényében 19 góllal és 13 gólpasszal, tehát 32 kanadai ponttal zárt a Premier League-ben – csakúgy, mint Erling Haaland. Ebben a tekintetben csak Cole Palmer előzte meg (33), akitől Hollandia ellen a győztes gólpasszt kapta... Az ő teljesítményének és Emerynek hála a Villa a negyedik helyen végzett a Premier League-ben, így hosszú idő után visszatérhetet a Bajnokok Ligájába.

Nos, ezek után egyértelmű volt, hogy Southgate magával viszi őt Németországba, de az erősen kérdéses volt, hogy mennyit játszik majd az Eb-n. Harry Kane kezdőcsatári pozíciója megkérdőjelezhetetlen, s ha váltótársra van szüksége, Ivan Toney (aki egyébként Szlovákia ellen győztes gólpasszt adott) sokkal közelebb áll hozzá profilra. Mégis, az elődöntő 81. percében Watkins állt be, gólt szerzett, s ezzel történelmet írt. Utóbbi végképp igaz, ha a döntőben Anglia legyőzi Spanyolországot...