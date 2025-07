Öttusa Eb: Bauer Blanka bronzérmes Madridban; magyar arany csapatban

Mindjárt az egyenes kieséses vívásban nőttek az esélyeink, elsősorban Bauer Blanka (13. kiemelt, 17–18 a keddi elődöntős körvívásban) révén: elképesztően ültek a megoldásai, 5–0-t adott a 16 között a spanyol Laura Herediának (4., 21–14), a negyeddöntőben 3–2-vel ejtette ki a francia Rebecca Castaudit (12., 17–18), a legjobb négy között 5–1-gyel Louison Cazalyt (1., 23–12), és csak azért nem nyerte meg a táblavívást, mert 3–3-as végeredmény mellett nem volt kedvezményezett az olasz Aurora Tognetti (7., 20–15) ellen. Eszes Noémit (9., 18–17) egy győzelem után Cazaly ejtette ki, Guzi Blanka (6., 21–14) és a 16 közé jutásért sikeresen vívó Mészáros Emma (16., 15–20) a nyolcaddöntőben fejezte be az asszókat.

A csapatvilágbajnok Bauer nem vállalt fölösleges kockázatot az akadálypályán, de így is megjavította elődöntős idejét, 35.46-ot ment – az éppen mellette futó, kiválóan OCR-ező Tognetti 29.65 alatt ért végig, így növelte az előnyét az élen, két szám után Bauer pedig egyforma pontszámmal a második volt Cazalyval egyetemben. Guzi 31.59-cel két másodperccel ment gyorsabbat az elődöntőhöz képest, Mészáros is majdnem két másodpercet javítva 31.73-at futott, Eszes csupán öt tizedet lassult (37.30).

A 200 méteres gyorsúszásban 2:21.13-at teljesítő Bauer Blanka a harmadik helyen, 33 másodpercre az éllovas Tognettitől kezdhette meg a kombinált számot, ám az olasznak korábban akadtak gondjai a lövészetével. A vb-ezüstérmes, második legjobb időt úszó Guzi (2:14.65) az ötödik helyen, 38 másodperces hátrányban, öt másodpercre a harmadik Bauertől szintén jó helyzetben volt – a felnőtt Eb-n pályafutása első döntőjében szereplő Eszes (2:23.30) a 12., az első felnőtt Eb-jén döntős Mészáros (2:22.72) a 13. helyről rajtolhatott, mindketten 1 perc környéki hátránnyal.

Az első lövészetén Tognetti igen sokat bukott, míg Bauer ekkorra már a második helyen haladt, megelőzve a később lemaradó olasz Valentina Martinescut. A második sorozatában Tognetti sokat javított, a harmadikban egyenesen 6/5-öt lőtt, eddigre viszont az élmezőnnyel haladt a negyedikként induló francia Rebecca Castaudi és a hetedikként startoló, kiválóan lövő brit Emma Whitaker. Az utolsó sorozatában is jól lövő Tognetti, úgy tűnt, aligha veszítheti el a döntőt, de az utolsó körben látványosan elfogyott az ereje, és Castaudi, Whitaker, majd Bauer Blanka is átugrotta őt jó fél körrel a vége előtt. Az UTE sportolója – aki hétfőn ünnepelte a 20. születésnapját – 2021-ben, az U17-esek között már volt bronzérmes egyéniben, a felnőttek között ez az első Európa-bajnoki érme. A magabiztosan kombizó Guzi Blanka végül mögötte, a negyedik helyen ért célba, őket követte csak Tognetti az ötödik helyen. Eszes Noémi 14.-ként, Mészáros Emma 18.-ként futott be a fináléban.

A kétszeres junior-világbajnok Castaudi első Eb-aranyát szerezte meg.

Csapatban pedig a mieink szerezték meg az Európa-bajnoki címet, Bauer Blanka, Guzi Blanka és Eszes Noémi hármasa 4364 pontot gyűjtött, megelőzve a franciákat és az olaszokat.

A férfiak döntőjét 16 órától rendezik meg.

ÖTTUSA

EURÓPA-BAJNOKSÁG, MADRID

NŐK, DÖNTŐ

1. Rebecca Castaudi (Franciaország) 1481 pont

2. Emma Whitaker (Nagy-Britannia) 1479

3. Bauer Blanka (Magyarország) 1477

4. Guzi Blanka (Magyarország) 1473

…14. Eszes Noémi (Magyarország) 1414

…18. Mészáros Emma (Magyarország) 1366